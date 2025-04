Hintergangen: Samira Yavuz zeigt sich weinend und enttäuscht

Samira Yavuz (31) muss aktuell für sich und ihre beiden Töchter stark sein. Im Februar gab die Reality-TV-Darstellerin bekannt, sich von ihrem Mann Serkan (32) getrennt zu haben. Nun meldet sie sich weinend bei ihrer Community – offenbar fühlt sie sich hintergangen. "Es gibt so viele Dinge, von denen ich mir wünschte, sie wären nie passiert. Aber was ich jetzt erfahren habe, zeigt mir, dass das Fass keinen Boden hat", erklärt Samira in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Menschen, die mir dreckig ins Gesicht lachten und selbst angeblich so viel Scheiße fressen mussten, machen hinter meinem Rücken Dinge, die sie selbst niemals erleben wollen würden."

Auf wen genau sich Samiras Äußerungen beziehen, erläutert sie nicht – doch es wird deutlich, wie enttäuscht sie ist. "Ich habe keine Worte mehr für diesen Zirkus. Möge das Leben euch all das zehnfach zurückgeben", stellt die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin abschließend klar. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Samira im Netz weinend zeigt. Bereits vor wenigen Wochen war dies der Fall, als ihre beiden Kinder krank waren und ihr einfach alles zu viel wurde. "Auf dem heutigen Menü: ein Hauch Krankheit, garniert mit Fieber à la carte. Als Beilage: spontane Persönlichkeitskrise, leicht angebraten", berichtete sie damals offen und ehrlich.

Für Samira beginnt ein neuer Lebensabschnitt als Single. Inzwischen zog sie auch aus dem gemeinsamen Haus mit Serkan aus, wie sie auf Social Media festhielt. Ihr Noch-Ehemann bekam von dem großen Umzug aber nichts mit – er dreht aktuell eine neue Realityshow. "Ich wusste ja schon seit einigen Monaten während unserer Beziehung, dass er bald weg sein würde. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, diesen Umzug genau in diese Zeit zu legen. [...] Ich wollte es genau so, weil ich mir gedacht habe, dass es für mich angenehmer ist, wenn hier dieses Chaos herrscht", erklärte die 31-Jährige dazu bereits vor wenigen Tagen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

