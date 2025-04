Fußballspiel mit Papa: Prinz George nimmt ersten Termin wahr

Es gibt wohl schlimmere Anlässe für Prinz George (11), um sich in diesem Jahr erstmals öffentlich zu zeigen: Der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) besuchte am Mittwochabend zusammen mit seinem Vater das Viertelfinalspiel der Champions League Paris Saint-Germain gegen Aston Villa. Letzterer ist der Lieblingsverein des royalen Vater-Sohn-Gespanns. Auf der Tribüne des Villa Parks verfolgten die beiden mit Spannung die Partie auf dem Fußballfeld. Wie Bilder zeigen, schien vor allem der britische Thronfolger angespannt zu sein. Immer wieder gestikulierte William angespannt – befand sich zudem aber auch im regen Austausch mit seinem Sohnemann.

Das Spiel startete für den geliebten englischen Verein von William und George richtig gut: Aston Villa ging in der 35. Minute in Führung. Doch bereits kurze Zeit später legte Paris Saint-Germain nach. Die Partie endete schließlich mit einem 3:1 für die Franzosen. Die britischen Royals genossen die Zeit im Stadion offenbar trotz der Champions-League-Niederlage. George zeigte sich zuletzt im vergangenen Dezember bei einem Termin. Zusammen mit vielen Mitgliedern des britischen Königshauses besuchte er am 25. Dezember den weihnachtlichen Gottesdienst in Sandringham.

In diesem Jahr soll es allerdings deutlich weniger von Williams und Kates Kindern zu sehen geben. "Ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise mehr in die Öffentlichkeit gedrängt werden, als vernünftigerweise zu erwarten ist", vermutete der Adelsexperte Robert Hardman bereits vor wenigen Monaten im Interview mit Marie Claire. Demnach sollen George und seine Geschwister Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) eher ein normales Leben führen und den Fokus beispielsweise auf ihre Schulaufgaben legen. Die nächste größere Veranstaltung, die sie besuchen könnten, ist die alljährliche Militärparade Trooping the Colour im Juni.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz George im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern zum Vatertag 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige