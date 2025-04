Hautinfektion: Aleksandar Petrović muss Antibiotikum nehmen

Reality-TV-Star Aleksandar Petrović (34) hat sich während seines Aufenthalts in einem Bootcamp in Thailand eine unangenehme Staphylokokken-Infektion zugezogen. Auf Instagram teilt er ein Video, in dem er seine Erfahrungen mit der Krankheit schildert und die Auswirkungen auf seinen Körper zeigt. "An einigen Körperstellen sind diese eitrigen Pusteln entstanden, die ich versucht habe, zuerst auf natürlichem Wege mit Zitrone und Jod zu bekämpfen", erklärt Aleks in dem Beitrag. Letztendlich habe sich die Infektion jedoch als so hartnäckig erwiesen, dass er nun auf die Einnahme von Antibiotika angewiesen sei.

Staphylokokken sind bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit und können – je nach Infektionsort – unterschiedliche Beschwerden hervorrufen – von Hautentzündungen über Lungenprobleme bis hin zu gefährlichen Wundinfektionen. Durch das Antibiotikum habe Aleks schon nach wenigen Tagen eine deutliche Besserung seiner Symptome erfahren, wie er weiter berichtet: "Zuhause angekommen habe ich direkt Antibiotikum eingeschmissen und antibiotische Salbe aufgetragen und nach anderthalb Tagen ist fast alles weg."

Ebenso interessant wie Aleks' Bericht zu seiner Infektion ist für die Fans die Frage, wo sich seine Verlobte Vanessa Nwattu befindet. Das klärt der Kampf der Realitystars-Star schnell auf: "Auf einem Dreh und sie fehlt mir sehr." Einige Fans vermuten aber noch einen anderen Grund für Vanessas Abwesenheit – die Ansteckungsgefahr durch Aleks' Infektion gepaart mit einer möglichen Schwangerschaft. Schon lange munkeln die User im Netz unter ihren gemeinsamen Beiträgen, dass die beiden in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses sein könnten. Bislang haben sich aber weder Aleks noch Vanessa zu den Vermutungen geäußert.

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrović, April 2025

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Januar 2025

