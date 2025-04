Im Glitzer-Outfit: Twenty4tim und Jolina rocken Coachella

Morgen ist es wieder so weit: In der Wüste von Südkalifornien feiern Stars und Sternchen auf dem Coachella Festival. Mit von der Partie sind auch einige deutsche Influencer, wie beispielsweise Twenty4tim (24) und Jolina Mennen (32). Der Content-Creator gewährt seinen Followern jetzt auf Instagram vorab einen Blick auf die Outfits der beiden: Tim und Jolina schmeißen sich für die Musikveranstaltung in knappe Glitzer-Bodys, die mit Sternen verziert sind. Cowboystiefel runden den Look der beiden Influencer ab. "Darf man so aufs Coachella?", lautet Tims freche Bildunterschrift.

Die Fans feiern den Beitrag und überhäufen Tim und Jolina in der Kommentarspalte mit Komplimenten. "Da kann ich nur eins sagen: Ihr seht unglaublich heiß aus", "Mega, ihr werdet alle toppen. Ihr seht klasse aus" oder "Hat mal jemand einen Feuerlöscher?", lauten nur drei der begeisterten Stimmen.

Im knappen Outfit kommt Tims Figur besonders gut zur Geltung. Der Dschungelcamp-Star hatte jüngst einen Meilenstein auf seiner Abnehmreise zu feiern. "Ich habe offiziell 30 Kilogramm abgenommen. Ich stand eben auf der Waage. [...] Was ich gesehen habe, konnte ich erst nicht glauben", freute sich der 24-Jährige auf Instagram. Dank einer gesunden Ernährung und viel Sport fühle sich Tim mittlerweile nämlich viel wohler in seiner Haut als früher.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, April 2025

