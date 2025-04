Tickets für den Live-Podcast der Hännis verkaufen sich nicht

Christina Hänni (35) und ihr Ehemann Luca Hänni (30) stehen derzeit vor einer ungewohnten Herausforderung. Das Paar, das sich im Jahr 2020 bei der TV-Show Let's Dance kennen und lieben lernte, hat kürzlich zum Kauf von Tickets für die Live-Show ihres gemeinsamen Podcasts "Don't worry BE HÄNNI" aufgerufen. Doch der Erfolg bleibt bisher leider aus: "Wir sind – ich werde ehrlich sein – noch nicht voll", gesteht Christina in einer neuen Episode. Auch Luca zeigt sich offen: "Nö, ich dachte ehrlich gesagt, das läuft besser." Sollten nicht mehr Karten verkauft werden, könnten die geplanten Auftritte der beiden ausfallen.

Seit 2024 geben der Sänger und die Tänzerin in ihrem Podcast regelmäßig Einblicke in ihr Leben und auch in ihren Alltag als frischgebackene Eltern. Doch während hinter den Kulissen alles harmonisch scheint, müssen sie geschäftlich einen Rückschlag hinnehmen – ausgerechnet nach Christinas Let's Dance-Aus. Christina erklärt im Podcast, wie schwierig der Ticketverkauf für Live-Shows sein kann: "Wenn Termine platzen, heißt es oft 'aus organisatorischen Gründen', aber in Wahrheit wurde einfach nicht genug verkauft." Trotz der Enttäuschung blicken die beiden optimistisch nach vorne: "Wenn es nicht funktioniert, geht die Welt auch nicht unter."

Der Weg bis hierhin war für Christina und Luca ein aufregender: Nachdem sie sich bei "Let's Dance" kennengelernt und verliebt hatten, feierten sie 2023 in einer romantischen Zeremonie ihre Hochzeit. Die Harmonie spiegelt sich nicht nur in ihrer privaten, sondern auch in ihrer beruflichen Partnerschaft wider. Der Podcast, in dem sie mit viel Humor und Ehrlichkeit aus ihrem Leben berichten, ist offenbar ein Herzensprojekt des Paares. Ihre Fans hoffen nun, dass die Live-Show trotz der Startschwierigkeiten zustande kommt. "Es wäre toll, wenn es funktioniert", bleiben die beiden hoffnungsvoll.

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Instagram / christinaluft Christina und Luca Hänni, Oktober 2022

