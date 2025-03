So geht es Christina Hänni nach frühem "Let's Dance"-Aus

Christina Hänni (35) und ihr Tanzpartner Osan Yaran mussten Let's Dance bereits in der ersten Live-Show verlassen. Auf Instagram meldet sich die Profitänzerin nun nach ihrem frühen Exit zu Wort und erzählt, wie es ihr damit geht. "Mein Mäuschen wieder in den Arm zu nehmen, war aber das süßeste Trostpflaster für die kurze Reise bisher", schreibt Christina zu einem Foto, auf dem sie ihre Tochter auf dem Arm hält, und fügt hinzu: "Ich bin aber ein Mensch, der immer der Meinung ist, alles passiert aus einem Grund, und ich sehe, was noch alles Tolles auch in dieser Staffel noch auf mich wartet. Und 'Let’s Dance' war schon immer eine Überraschungstüte."

Nach ihrem frühen Ausscheiden aus der beliebten Tanzshow habe die 35-Jährige unzählige Nachrichten von Followern bekommen, die sie trösten. "Ich bedanke mich für all eure zahlreichen lieben Nachrichten und Kommentare und dass ihr euch gefreut hättet, mich noch etwas länger mit meinem Partner Osan zu sehen. Danke auch an ihn an dieser Stelle für die, wenn auch kurze Zeit", freut sich die Neu-Mama im Netz und fügt hinzu: "Ich habe mich so gefreut, zurück zu sein, und ich freue mich immer noch wie ein Glückskeks über jeden Schritt, den ich auf dem Parkett machen darf."

Damit spielt Christina auf ihre Auszeit bei "Let's Dance" an, die sie aufgrund ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihrer Tochter machte. Nach mehr als einem Jahr wieder auf das Tanzparkett zurückzukehren, war für die Frau von Luca Hänni (30) ein ganz besonderer Moment, wie sie im Interview mit Gala erzählte. "Es war wirklich wunderschön, denn das hier ist wie eine Familie. Ich fühle mich hier zu Hause. Als die Leute standen, bevor das Opening losging, da habe ich das ein oder andere Tränchen vergossen."

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige