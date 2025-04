Darum ist Kylie Kelce kein Fan von Geschenken zur Geburt

Kylie Kelce (33), Ehefrau von Ex-NFL-Star Jason Kelce (37), spricht in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" über ein Thema, das bei frischgebackenen Eltern immer wieder für Gesprächsstoff sorgt: Geburtsgeschenke, auch bekannt als "Push Presents". Dabei handelt es sich um Geschenke, die Väter den Müttern zur Geburt eines Kindes machen. Kylie, die erst vor rund zwei Wochen ihr viertes Kind auf die Welt brachte, erklärt, dass sie mit diesem Trend wenig anfangen kann. "Ich bin kein Fan von Geschenken. [...] Ich mag es lieber, gemeinsame Erlebnisse zu machen", betont sie. Während sie die Geste zwar an sich süß finde, tue sie sich mit dem Begriff "Push Present" schwer, da dieser wie eine Belohnung klinge.

Trotz ihrer Skepsis gegenüber der Tradition räumt Kylie ein, dass ihr Mann ihr ein Geburtsgeschenk gemacht habe, das ihr besonders ans Herz gewachsen sei. Nach der Geburt ihrer ältesten Tochter Wyatt habe Jason ihr eine filigrane Halskette mit einem kleinen "W"-Anhänger von der Designerin Zoë Chicco geschenkt, den sie seither regelmäßig trage. "Es ist eines meiner liebsten Schmuckstücke. Ich trage es sogar immer noch und zähle das 'W' jetzt auch für unsere Tochter Winnie", erklärt die Sportlerin.

Jason stand jahrelang erfolgreich für die Philadelphia Eagles auf dem Footballfeld und baute sich damit ein großes Vermögen auf – trotzdem sind seine Frau Kylie und er bodenständig und legen nicht viel Wert auf Luxus. Kennengelernt haben sie sich 2015 auf Tinder, drei Jahre später gaben die zwei sich das Jawort. Im Laufe der vergangenen Jahre durften sie vier Töchter auf der Welt begrüßen: Wyatt (5), Elliotte (4), Bennett (2) und Finnley. Ihren vierten Nachwuchs bekamen Jason und Kylie erst vor wenigen Tagen. "Whoop, hier ist sie", gaben sie zu ihrer Geburt am 30. März scherzhaft auf Instagram bekannt.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

