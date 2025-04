"Ganz schön egoistisch": GNTM-Kevin eckt bei Kandidaten an

Seit einigen Folgen leben die Boys und Girls von Germany's Next Topmodel zusammen in einem Penthouse in Los Angeles. Bisher schienen alle ziemlich gut miteinander auszukommen, nun gibt es erste Spannungen – und zwar zwischen Kevin und seinen männlichen Mitstreitern. Der 24-Jährige ist ein Einzelkämpfer und nimmt anscheinend recht wenig Rücksicht auf die anderen Kandidaten. Vor allem, wenn es um den Haushalt geht, scheint Kevin nur an sich zu denken. "Bei Kevin ist das Problem, er ist ganz schön egoistisch. Ich glaube, das ist einer seiner Charakterzüge", meint Samuel über seinen Kollegen. Dieser mache unter anderem nur sich selbst Essen und lasse all sein dreckiges Geschirr und die unbenutzten Reste in der Gemeinschaftsküche stehen.

Auch Eliob fällt immer wieder auf, dass einige Kandidaten Kevin hinterherräumen müssten, während dieser sich draußen am Pool sonnen würde. "Ich finde das respektlos uns allen gegenüber, denn er wohnt hier nicht alleine. Aber er nimmt das gar nicht so wahr. Er ist halt einfach so ein Macho-Typ", erzählt der Wiener im Einzelinterview. Als er Kevin damit konfrontiert, entschuldigt sich dieser und kommt den Anforderungen schnell nach. Doch letztendlich hat er genug davon, wegen seines Fehlers zur Rechenschaft gezogen zu werden und meint patzig: "Ich bin sonst immer dabei, aber wenn mich einer so ankackt, bin ich weg." Eliob bleibt genervt zurück, was laut ihm leider kein seltener Fall sei, wenn es um Kevin gehe.

Schon in den vergangenen Folgen ist Kevin mit seiner Art angeeckt. Kandidat Pierre meinte über ihn, er hätte "narzisstische Züge" und würde als Erstes nur an sich denken. Kevin finde, er sei besser als alle anderen, so das Urteil von Pierre. In der aktuellen Folge zeigt sich Kevin von all der Kritik an seiner Person unbeirrt. "Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen", sagt er. Tatsächlich scheint sich diese Methode auszuzahlen. In den bisherigen Fotoshootings und Catwalk-Challenges konnte er immer gut abliefern und sich gegen die anderen durchsetzen. Außerdem hat er schon mehrere Jobs abgefangen – darunter sogar drei Shows bei der Berliner Fashion Week.

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Eliob von GNTM

Anzeige Anzeige

ProSieben / Nadine Rupp "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmer im Jahr 2025

Anzeige Anzeige