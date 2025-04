Walentina Doronina steigt für ein neues Format in den Ring

Fans der guten Unterhaltung aufgepasst: Am 4. Oktober dieses Jahres erwartet die Zuschauer ein neues TV-Format namens "The Ultimate HYPE" – eine Live-Fightnight. Mit dabei ist keine Geringere als Walentina Doronina (24), wie aus einer Pressemitteilung von Banijay Media und Innovation Media hervorgeht. Die Show wird Kämpfe in den verschiedensten Kampfsportdisziplinen wie Boxen, MMA, Bare-knuckle, Wrestling und Slap fighting zeigen. Aber wer wird außer der Germany Shore-Beklanntheit noch in den Ring steigen? Viele weitere Namen sind bisher noch nicht bekannt gegeben, doch fest steht, dass Realitystars gegen Top-Creator gegeneinander antreten werden.

Die professionelle Vorbereitung der Teilnehmer wird dokumentarisch begleitet. Die Zuschauer können sich also nicht nur auf die Kämpfe freuen, sondern auch auf Einblicke hinter die Kulissen. Neben Walentina werden natürlich auch Männer ihr Können unter Beweis stellen. So auch Ringlife-Legende Edmon Avagyan. Ein kleines Sneakpeek können die Fans vorab auf Instagram erhaschen. Unter dem Video ist die Vorfreude bereits riesig. "Allein der Trailer so geil", "Oh mein Gott" und "Was? Wie wild! Lieben wir", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Auch Walentina hinterlässt den neugierigen Social-Media-Nutzern eine Nachricht und kommentiert: "Uff, wer traut sich vor 13.000 Leuten live sich die Fresse vor mir einschlagen zu lassen?"

Für Walentina ist es nicht das erste Mal, dass sie ihr Können im Ring unter Beweis stellt. Bereits im vergangenen Jahr kämpfte die Blondine gegen Hati Suarez im Rahmen des Box-Events Fame Fighting. Drei Runden lang boten die Frauen den Zuschauern einen spannenden Kampf, den die 24-Jährige am Ende eindeutig für sich entscheiden konnte. Gegen wen Walentina im Oktober kämpfen wird, bleibt bisher ein gut gehütetes Geheimnis.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Eva Benetatou, Fame-Fighting-Teilnehmerinnen

