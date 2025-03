"#CoupleChallenge"-Einzug: Tommy und Paulina lästern fies

Gleich zu Beginn der neuen Staffel #CoupleChallenge sorgen Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (28) für Unruhe im Cast. Was das Reality-TV-Pärchen nämlich nicht weiß, ist, dass auch Tommys Ex-Freundin Sandra Sicora (32) mit ihnen ins Camp einzieht. Tommy und Sandra nahmen während ihrer Beziehung bereits an der Show teil und belegten den zweiten Platz. "Ich kann einfach nicht verlieren. Hab ich aber, weil ich die falsche Person an meiner Seite hatte", erklärt Tommy. Als dann plötzlich Sandra um die Ecke kommt, staunen die beiden nicht schlecht. "Wo wir gerade von Sche*ße sprechen", stichelt Paulina prompt.

Am nächsten Tag packt Paulina im Gespräch mit Julian F. M. Stoeckel (37) noch einmal über Tommys unliebsame Ex-Partnerin aus. Sie nennt Sandra "die Verrückte" sowie "die unterste Kategorie von Mensch" und erklärt, sie könne die 32-Jährige nicht leiden, da sie im Netz immer gegen sie hetze. "Normale, erwachsene menschliche Kommunikation ist gar nicht möglich", meint Paulina. Bislang sind sich die beiden Brünetten im Camp erfolgreich aus dem Weg gegangen. Dennoch scheint es für die 28-Jährige zu viel Kontakt zu sein. "Sie f*ckt mich so massiv ab", meckert Paulina.

Tommy und Sandras Beziehung ging 2022 bei Temptation Island V.I.P. in die Brüche. Bei Germany Shore lernte der Franzose dann Paulina kennen und Ende 2023 machten sie ihre Liebe öffentlich. Für Sandra war das Liebesglück ihres Ex-Partners augenscheinlich nur schwer zu verkraften – immer wieder sprach sie in den sozialen Medien über Tommy und machte deutlich, dass sie ihm noch hinterhertrauert. Bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an Prominent getrennt machte sich Sandra sogar an Tommy ran, obwohl dieser sein mangelndes Interesse und seinen Beziehungsstatus offen kommunizierte.

"#CoupleChallenge" läuft ab dem 6. März auf RTL+ und ab 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

