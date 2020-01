Auszuwandern ist aktuell wohl ziemlich im Trend! Erst im vergangenen Jahr kehrte YouTube-Star Sami Slimani (29) Deutschland den Rücken und baute sich in Dubai ein neues Leben auf. Vor Kurzem überraschte dann das ehemalige Germany's next Topmodel-Girl Fata Hasanović (24) mit ähnlichen Plänen ihre Community – und nun denkt auch noch Ex-Bachelor-Beauty Ernestine Palmert (27) ans Auswandern: Mit Promiflash sprach Ernestine über ihre konkreten Pläne!

"Mir schwirrt schon länger der Gedanke im Kopf herum, auszuwandern und ich bin mir sicher, diesen Schritt auch eines Tages anzugehen", erzählte die 27-Jährige ganz offen im Promiflash-Interview. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin habe schon durch ein Auslandssemester und ein Praktikum erste Erfahrungen sammeln können.

"Es zieht mich in die große weite Welt! Wohin? Wer weiß das schon", ergänzte Ernestine im Gespräch. Städte wie New York, Los Angeles oder Barcelona haben es ihr angetan – dennoch lasse sie alles auf sich zukommen. Glaubt ihr, die Beauty wagt wirklich bald den Schritt ins Ausland? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Instagram / ernestine_michele Ernestine Palmert, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / ernestine_michele Ernestine Palmert, TV-Gesicht

