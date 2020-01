Im Rosenkampf um Andrej Mangold (32) hatte es Ernestine Palmert zu Beginn des Jahres nicht besonders leicht. Viele Ladys in der Liebesvilla kritisierten sie vor allem wegen ihrer weiblichen Kurven. Von den fiesen Seitenhieben ließ sie sich allerdings nicht unterkriegen und präsentierte ihren Body auch bei Bachelor in Paradise selbstbewusst vor der Kamera. Doch würde Ernestine etwas an ihrem Körper verändern lassen? Im Netz plauderte sie jetzt ganz offen über ihre Gedanken zu Beauty-Eingriffen.

"Ich persönlich finde es schade, dass manchmal die Einzigartigkeit verloren geht, indem jeder einem Ideal hinterherrennt", antwortet die 27-Jährige einem Fan auf Instagram auf die Frage, wie sie zu Schönheits-OPs stehe. Allerdings sei es jedem selbst überlassen und nicht verwerflich, wenn jemand mit seinem Äußeren nicht zufrieden sei. "Schade finde ich es, wenn man einen Realitätsverlust hat und damit eher das Gegenteil erreicht", gibt sie jedoch zu bedenken und appelliert an den gesunden Menschenverstand.

Selbst unters Messer legen würde sich Ernestine offenbar aber nicht – immerhin betonte sie bereits des Öfteren, dass sie mit sich total im Reinen sei. Auch die Promiflash-Leser sind von der Münchnerin total begeistert und kürten sie vor ihrer "Bachelor in Paradise"-Teilnahme sogar zur heißesten Teilnehmerin der Kuppelshow. Mit rund 25 Prozent der Votes konnte sie sich an die Spitze der Umfrage-Liste setzen.

