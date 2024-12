Will Mareike Schneider Geschlecht ihres Babys vorher wissen?

Mareike Schneider (38) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes. Im Promiflash-Interview plauderte die ehemalige The Biggest Loser-Trainerin nun ein wenig aus dem Nähkästchen. Möchte sie bereits im Vorfeld wissen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt? "Bereits bei unserem ersten Kind haben wir uns bis zur Geburt überraschen lassen, welches Geschlecht es wird", erklärte Mareike. Das soll bei Baby Nummer zwei auch so sein. "Genau diesen magischen Moment wollen wir auch dieses Mal erleben und deswegen haben wir uns das Geschlecht nicht verraten lassen", gab die Fitnesstrainerin preis. Das Geschlecht wollen sie und ihr Partner also erst bei der Geburt erfahren.

Am Dienstag hatte Mareike in einer Pressemitteilung gegenüber Promiflash verkündet, dass sie wieder schwanger ist. "Ich bin überglücklich, mit euch nun teilen zu können, dass wir erneut ein kleines Wunder erwarten", berichtete die 38-Jährige ganz stolz. Ihre Fans wolle sie auf ihrer Babyreise mitnehmen und freue sich schon sehr darauf. "Es wird eine spannende Zeit, und ich kann es kaum erwarten, diese besonderen Momente mit euch zu teilen", kündigte Mareike freudig an. Im Netz teilte sie auch bereits einen ersten kleinen Einblick – ein Ultraschallfoto ihres ungeborenen Babys.

Seit 2021 ist Mareike mit ihrem aktuellen Partner zusammen, den sie aber aus der Öffentlichkeit raushält. Ende des vergangenen Jahres erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt, eine kleine Tochter. Zuvor war Mareike zwölf Jahre mit ihrem Mann Siggi verheiratet – kurze Zeit später funkte es zwischen ihr und ihrem Freund. "Näher kennengelernt haben wir uns etwa ein Jahr nach meiner Trennung, aber noch vor meiner Scheidung. Seit Weihnachten 2021 sind mein Freund und ich ein Paar", verriet die Trainerin gegenüber Promiflash im vergangenen Jahr.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Influencerin

Anika Gevatter Mareike Schneider mit ihrer Tochter, März 2024

