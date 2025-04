Justin Bieber trägt sein eigenes Gesicht auf seinem T-Shirt

Justin Bieber (31) und seine Ehefrau Hailey (28) wurden kurz vor dem Start des legendären Coachella-Festivals in Palm Springs beim entspannten Schlendern durch die Stadt gesichtet. Für Aufmerksamkeit sorgte dabei Justins Outfit, wie Bild berichtet. Der Sänger trug ein Shirt mit einem übergroßen Porträt seines eigenen Gesichts, das noch aus der Ära seiner "Believe"-Tour der Jahre 2012 und 2013 stammt. Ist das vielleicht ein subtiler Hinweis darauf, dass er gerne selbst auf der Coachella-Bühne gestanden hätte?

Obwohl Justin dieses Jahr selbst nicht im Line-up steht, wird das Coachella-Festival erneut zum Treffpunkt der größten Stars der Musikbranche. Headliner wie Lady Gaga (39), Post Malone (29) und Travis Scott (33) werden die Bühnen rocken, während Kultbands wie Green Day sowie Künstlerinnen wie Megan Thee Stallion (30) und Charli XCX (32) für abwechslungsreiche Festivalpläne sorgen. Besonders gespannt sind Fans zudem auf die Auftritte von Kraftwerk, die als deutsche Musikikonen gleich an zwei Sonntagen auftreten werden.

2023 hatte Justin aus gesundheitlichen Gründen eine geplante Tour abgesagt, was bei seinen Fans damals für große Enttäuschung sorgte. Doch kürzlich deutete er auf Social Media sein großes Comeback an. In einem Post auf Instagram forderte der Künstler seine rund 294 Millionen Follower dazu auf, ihn anzuschreiben, wenn sie an einer musikalischen Zusammenarbeit mit ihm interessiert sind. "Schreib mir, wenn du gemeinsam Musik machen willst", formulierte er in der Bildunterschrift zu einer Serie von verschwommenen Fotos. Inwiefern der "Boyfriend"-Interpret tatsächlich neue Projekte plant, bleibt aktuell abzuwarten.

Getty Images Lady Gaga, März 2025

Getty Images Justin Bieber beim Coachella, April 2022

