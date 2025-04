Thorsten Legat ist sich sicher: Sein Sohn Nico nimmt Drogen

Thorsten Legat (56) erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Sohn Nico (27). Der ehemalige Fußballprofi erklärt in einem RTL-Interview, er sei überzeugt davon, dass Nico Drogen nehme. Anzeichen dafür sieht er unter anderem im Verhalten seines Sohnes sowie in dessen äußerer Erscheinung, die sich in den vergangenen Monaten sehr verändert habe. Der Realitystar probiere aktuell wohl "alles" aus. "Wenn man sein Hautbild sieht und seine Augen gesehen hat, wie glasig sie sind [...] Er soll die Drogen sein lassen, die er nimmt", so Thorsten, der angibt, sogar Beweise dafür zu haben. Zuletzt war das Verhältnis zwischen Vater und Sohn angespannt, unter anderem aufgrund öffentlicher Kritik Nicos an seinen Eltern. Im Gespräch zeigt sich Thorsten enttäuscht über diese Entwicklung: "Das haben meine Frau und ich nicht verdient."

Nico, bekannt aus Formaten wie Temptation Island, hat sich bereits zu den Vorwürfen geäußert. In einer Stellungnahme wies der 27-Jährige die Anschuldigungen zurück und erklärte, es sei "äußerst bedauerlich", dass sein Vater die familiären Streitigkeiten in die Öffentlichkeit trage. Zwar räumt Nico ein, in der Vergangenheit persönliche Herausforderungen – auch im Zusammenhang mit Drogen – gehabt zu haben, sagte jedoch, dass er aktiv daran arbeite, sein Leben zu stabilisieren. Gleichzeitig bat er darum, respektvoller mit solchen sensiblen Themen umzugehen. "Es steht jedoch niemandem zu, mich in der Öffentlichkeit als 'Junkie' oder auf andere diffamierende Weise zu bezeichnen", heißt es in seinem Statement.

Das Verhältnis zwischen Thorsten und seinem Ältesten ist schon seit einiger Zeit angespannt. Vergangenes Jahr schienen sich Vater und Sohn zeitweise wieder vertragen zu haben, posierten sogar gemeinsam auf dem roten Teppich – doch mittlerweile hängt der Haussegen offenbar wieder sehr schief. Ob Nicos neue Beziehung auch einer der neuen Streitpunkte zwischen ihm und seinen Eltern ist? Seit einigen Wochen ist er mit der 15 Jahre älteren Nina Kristin (42) zusammen. Die beiden haben sich bei The 50 kennengelernt und machten ihre Liebe erst kürzlich offiziell – doch direkt schlug ihnen Kritik entgegen. Einige Realitykollegen, wie etwa Mrs. Marlisa (35), vermuten, dass die beiden ihre Beziehung nur aus PR-Gründen vortäuschen.

Instagram / nico.legat Thorsten und Nico Legat, Juni 2024

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

