Nach großem Kinohit: Netflix plant eine "Minecraft"-Serie

Der Streifen "Ein Minecraft Film" begeistert aktuell die Massen in den Kinos und bricht Rekorde: Mit 900.000 verkauften Tickets allein in Deutschland und beeindruckenden 163 Millionen Dollar Umsatz am ersten Wochenende in den USA hat die Videospielverfilmung sämtliche Erwartungen übertroffen. Damit erreichte der Film nicht nur den besten Kinostart des laufenden Jahres, sondern laut Filmstarts auch den erfolgreichsten Start einer Videospielverfilmung aller Zeiten in den Vereinigten Staaten. Der Erfolg des pixeligen Spektakels reicht schon jetzt weit über die Kinoleinwände hinaus. Denn wie bekannt wurde, entwickelt Netflix bereits eine Serienadaption des Kultspiels, die bald kleinen und großen Fans neue Abenteuer im Klötzchen-Universum bieten soll.

Die geplante Serie wird jedoch nicht die Live-Action-Elemente des Films übernehmen, sondern sich stärker an der animierten Ästhetik des Spiels ausrichten. Laut Netflix wird die Geschichte vollständig neu sein und mit neuen Figuren zusätzliche Facetten der beliebten "Minecraft"-Welt erkunden. Hinter der Produktion steht das Animationsstudio WildBrain, das für Netflix bereits erfolgreiche Formate wie "Sonic Prime" und "Carmen Sandiego" umgesetzt hat, berichtet Filmstarts. Wann die Serie ihre Premiere auf der Plattform feiern wird, ist bislang unklar. Ein erster Teaser, in dem ein ikonischer Creeper explosive Abenteuer andeutet, wurde bereits veröffentlicht und sorgt bei den Fans für Vorfreude.

"Minecraft" ist längst mehr als ein Videospiel – es ist ein kulturelles Phänomen. Seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2011 hat es Generationen von Spielerinnen und Spielern begeistert und mit seiner kreativen Spielweise neue Maßstäbe gesetzt. Die Verfilmung und die geplante Netflix-Serie zeigen, wie groß das Potenzial für weitere Geschichten aus der Klötzchen-Welt ist. Ob auf der Leinwand oder im Stream – das Universum fasziniert Jung und Alt gleichermaßen. Die Fans freuen sich insbesondere über das animierte Serienformat, da es die Ästhetik und den Stil des Originals bewahren soll, die "Minecraft" so einzigartig machen. Die Vorfreude auf die nächste Dimension in der Welt der Klötzchen steigt jedenfalls rasant.

Getty Images Netflix Logo, aufgenommen in Virginia, 2020

Getty Images Blick auf das Minecraft-Gameplay im Playhouse Theatre and Arts Centre in Londonderry, 2017

