Sie sind ein eingespieltes Team! Hollywoodschauspielerin Reese Witherspoon (46) und Ryan Phillippe (47) waren von 1999 bis 2007 verheiratet. Mittlerweile sind die beiden seit 15 Jahren getrennt – zusammen haben sie die zwei Kinder Ava Phillippe (22) und Deacon Phillippe (18). Es ist kein Geheimnis, dass sich die Eltern dennoch gut verstehen und meistens die Familienfeiern zusammen verbringen. Erst letztes Jahr kamen Reese und Ryan anlässlich des 18. Geburtstags ihres Sohnes wieder zusammen. Jetzt trafen sie sich wieder, um Deacons High-School-Abschluss zu feiern!

Via Instagram teilte Ryan Phillippe eine Reihe von lustigen Familienschnappschüssen, die zeigen, wie das Trio Deacons Schulabschluss feierte. Der Schauspieler schlüpfte in die Rolle des Schulleiters und ist in einem kurzen Video zu sehen, wie er in Kappe und Talar die Hand seines Sohnes schüttelt. Auf dem ersten Familienfoto sieht man die Eltern stolz in die Kamera schauen, während Deacon, gekleidet in einen orangefarbigen Talar, seine Urkunde in den Händen hält.

Deacon war unter den Ersten, die auf den Post reagierten und schrieb ganz süß in den Kommentaren "Bester Papa der Welt". Aber auch die Fans waren ganz aus dem Häuschen und freuten sich über das gemeinsame Bild: "Es ist so schön, euch alle zusammen zu sehen!"

Getty Images Ryan Phillippe und Reese Witherspoon bei einer Veranstaltung 2006

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe und Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon Phillippe

Instagram / ryanphillippe Deacon Phillippe hält sein Abschlusszeugnis in der Hand

