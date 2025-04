Trotz Haarausfall: Lisa Mantler feiert neue "Mama-Frisur"

Lisa Mantler (22) überrascht mit einem neuen Look. Die Social-Media-Bekanntheit, die vor einigen Monaten Mutter geworden ist, präsentiert auf Instagram ihre neue Frisur und zeigt sich überglücklich. "Ich brauchte eine Mama-Frisur... Das war die beste Entscheidung überhaupt!", schreibt die Influencerin zu den Bildern ihrer blonden, welligen Haare mit trendigen Curtain Bangs. Doch einen Wermutstropfen gibt es: Lisa kämpft nach der Geburt mit Haarausfall. Offen und direkt wendet sie sich an ihre Community: "Mamas, ich habe mit Haarausfall zu kämpfen... Irgendwelche Tipps?"

Ihre Fans stehen Lisa wie gewohnt zur Seite. In den Kommentaren teilen viele ihrer Follower eigene Erfahrungen mit Haarausfall nach der Geburt oder empfehlen Pflegeprodukte und Hausmittel. Einige Mütter teilen auch ermutigende Worte: "Das ist eine Phase, es wird besser!" Andere loben Lisas Offenheit und ihre positive Ausstrahlung. Dass die 22-Jährige auch in der neuen Lebensphase als Mutter die Dinge mit Humor nimmt, zeigt der offene Umgang mit dem Thema.

Dass Lisa ihre Follower so nah an ihrem Leben teilhaben lässt, ist keine Seltenheit. Ob mit ehrlichen Worten über körperliche Veränderungen rund um die Schwangerschaft oder dem Teilen von intimen Momenten mit ihrem Ehemann Jonas – die Zwillingsschwester von Lena Mantler (22) zeigt sich stets nahbar. Erst kürzlich präsentierte sie in einem Clip voller Stolz ihre Dehnungsstreifen am Bauch, die sie liebevoll "Kraftzeichen" nennt. "Schäme ich mich? Nein! Ich bin stolz! Dankbar, dass mein Sohn genug Platz da drin hatte", schrieb sie dazu.

Instagram / lisa Jonas Jay und Lisa Mantler mit ihrem neugeborenen Baby

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Ehemann Jonas und ihrem Baby, November 2024

