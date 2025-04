Darum ließ sich Nikola Glumac sein Gesicht tätowieren

Nikola Glumac (29), bekannt aus Realityshows wie Promis unter Palmen und The 50, hat ein Faible für Tattoos – und die sind bei dem Influencer auch im Gesicht. Auf die Frage eines Followers, warum er das mache, antwortete er in einer Instagram-Story keck: "Weil ich einfach Bock drauf habe!" Obwohl er mit seinen Körpercomics auf Social Media schon zahlreiche launige Imitatoren auf den Plan rief, steht er selbstbewusst zu seiner Optik. Nikolas Botschaft: "Jeder Mensch sollte das machen, was ihn glücklich macht. Es ist dein Körper, dein Leben, deine Entscheidung."

Die Begeisterung des Reality-Profis für farbenfrohe Körperkunst begann offenbar schon vor vielen Jahren. "Tattoos sind meine Leidenschaft", erklärt Nikola und schiebt hinterher, dass er schon als Knirps von Tattoos geträumt habe. Ob Tinte unter der Haut, schrille Outfits oder grelle Haarfarben – am Ende zähle für ihn nur eins: "Du musst dich wohlfühlen, nicht die anderen!" Mit dieser Message scheint er einen Nerv bei seiner zu großen Teilen jungen Anhängerschaft zu treffen – seine Fans feiern ihn für die Chuzpe, immer er selbst zu sein. Dass Nikola damit inzwischen eine Art popkulturelles Meme geworden ist, scheint ihn eher zu freuen als zu stören.

Nikolas Karriere im deutschen Reality-TV ist gespickt mit Momenten, die gleichermaßen faszinieren, wie polarisieren: Wer hin und wieder auf die entsprechenden Sender zappt, dürfte bereits mehrfach einen Blick auf seinen blanken, bunt tätowierten Po erhascht haben. Ob im Liebeschaos bei Temptation Island, im Beziehungs-Battle bei Prominent getrennt oder auf der Jagd nach dem Perfect Match bei Are You The One – Reality Stars in Love – Nikola bleibt selten lange angezogen und noch seltener unkommentiert. Seine Tattoos sind Statements, sein Auftreten eine Show – und beides sorgt zuverlässig für Gesprächsstoff.

Joyn / Tan Nian Xing Nikola Glumac bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

