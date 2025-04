"Ich werde gehen": Schmiedet Knossi Auswanderungspläne?

Jens "Knossi" Knossalla (38) hat in einem seiner Twitch-Livestreams eine Aussage gemacht, die seine Fans schockiert zurückließ: Der Social-Media-Star erklärte, er könne sich vorstellen, seinen Ruhestand in den USA zu verbringen – fernab der Kameras und des Rampenlichts. "Ich werde gehen. Ob ihr wollt oder nicht", verkündete er in gewohnter Manier und fügte hinzu, dass er im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" nur noch entspannen wolle – ohne Streams, ohne Entertainment. Es gehe ihm dabei einzig um Lebensqualität, wie gutes Wetter und gutes Essen. Doch gibt es wirklich konkrete Pläne?

Die Aussage löste schnell Spekulationen aus, doch Knossi selbst rückte die Äußerung später gegenüber der Bild-Zeitung ins rechte Licht. Der Gedanke an ein Leben in den USA sei aktuell nichts weiter als "Traumtänzerei". Zwar reise er regelmäßig nach Amerika zu Orten wie Los Angeles oder Las Vegas und könne sich vorstellen, irgendwann ein Ferienhaus dort zu besitzen, doch konkrete Auswanderungspläne gebe es nicht: "Dass ich jetzt von heute auf morgen irgendwo abhaue – das ist überhaupt nicht in meinem Kopf." Den Impuls für das Thema erhielt der 38-Jährige durch einen engen Freund, der kürzlich nach Las Vegas gezogen ist.

Der Gedanke an einen möglichen Rückzug in die USA könnte auch durch Knossis jüngste Reisen in die Staaten beflügelt worden sein. Im vergangenen Jahr nahm er beispielsweise an Arnold Schwarzeneggers (77) Charity-Oktoberfest in Los Angeles teil, wo er nicht nur Stars wie Danny DeVito (80) und Ralf Möller (66) traf, sondern auch 25.000 Euro spendete. In seinem YouTube-Rückblick zeigte sich Knossi sichtlich begeistert von der Erfahrung und schwärmte: "Ich hab’ so was noch nie gesehen." Doch obwohl er sich von der Lebensqualität in Amerika angezogen fühlt, scheint der Entertainer seine Wurzeln in Deutschland in naher Zukunft noch nicht verlassen zu wollen. Seine Fans können also vorerst aufatmen.

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Instagram / knossi Knossi zu Besuch bei Arnold Schwarzenegger, 2024

