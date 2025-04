Katy Perry schwärmt von Mutter-Tochter-Verbindung mit Daisy

Katy Perry (40) hat in einem Interview offen über die innige Beziehung zu ihrer vierjährigen Tochter Daisy (4) gesprochen. Sie schilderte dabei, wie nah die beiden sich stehen und wie viel Spaß sie miteinander haben. Dazu teilte sie laut The Sun auch eine Anekdote vom Vorabend: "Sie weiß, wie man auf Kommando rülpst, und ich weiß es auch. Und 30 Minuten lang wollte sie im Bett nicht aufhören zu rülpsen. Wir haben uns kaputt gelacht und uns 30 Minuten lang gegenseitig ins Gesicht gerülpst. Dann habe ich gesagt: 'Hör auf zu rülpsen und geh ins Bett.'" Die kleine Daisy wird sie jedoch bald für eine Weile zurücklassen müssen: Zunächst wird Katy am Montag, 14. April, ins All fliegen und zudem steht mit ihrer "The Lifetimes Tour" eine weltweite Konzertreise bevor, die sie bis Ende des Jahres beschäftigen wird.

Mit dem Flug ins Weltall erfüllt Katy sich einen Lebenstraum und wird gleichzeitig Teil eines historischen Ereignisses: Denn die Crew an Bord der Blue Origin Rakete wird rein weiblich besetzt sein. Katy hat bereits eine Playlist für die Reise zusammengestellt und scherzte: "Raumfahrt wird endlich glamourös." Zudem bezeichnet sie die Möglichkeit, ins Weltall zu reisen, als eine Inspiration für die nächste Generation. Die darauffolgende Tour beginnt auch noch in diesem Monat. Es ist ihre erste globale Konzertreihe nach acht Jahren, und diese beinhaltet 84 Shows auf der ganzen Welt. Das ehrgeizige Programm bringt aber auch Herausforderungen mit sich, da Katy erstmals als Mutter eine Welttournee unternimmt. Dennoch betonte sie, ihre Zeit mit Daisy weiterhin bewusst und intensiv zu gestalten – auch wenn die Tatsache, ihre Tochter zeitweise zurücklassen zu müssen, ihr schwerfalle.

Abseits der Bühne und ihrer ambitionierten Projekte ist Katy bekannt für ihre bewegte Vergangenheit und ihre offene Art, auch kontroverse Themen anzusprechen. Ihre erste große Single "I Kissed A Girl" sorgte einst für einen Bruch mit ihren strenggläubigen Eltern, die Pastoren sind. Doch mittlerweile, so sagt sie, sei ihre Familie den Überraschungen durch ihre Karriere gewachsen. Mit ihrem Partner, Schauspieler Orlando Bloom (48), hat Katy eine stabile Basis für ihre kleine Familie geschaffen. Während ihrer jetzigen Tour legt sie zudem besonderen Wert darauf, die Shows auch familienfreundlich zu gestalten, und rät ihren Fans, "ihre Mütter, Omas und Freunde" mitzubringen. Ihre eigene Tochter bezeichnet sie als Seelenverwandte und erklärt: "Sie inspiriert mich jeden Tag. Ich bin so dankbar, dass ich ihre Mutter sein darf."

Getty Images Katy Perry performt beim FireAid Benefizkonzert

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party

