Katy Perry wird mit rein weiblicher Crew ins Weltall fliegen

Jeff Bezos' (61) Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat eine besondere Mission angekündigt: Im Frühjahr 2025 soll erstmals eine rein weibliche Crew mit einer New-Shepard-Rakete ins All starten. Zu den sechs künftigen Kosmonautinnen zählt auch Popsängerin Katy Perry (40), die die frohe Botschaft direkt mit ihren Followern via Instagram teilte. Ebenfalls mit dabei sind die Journalistin Gayle King (70), Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen, Filmproduzentin Kerianne Flynn und Lauren Sánchez (55) – die Verlobte von Tech-Milliardär Jeff. Die rund zehnminütige Reise wird die Frauen über die Kármán-Linie hinausführen. Dabei handelt es sich um die offizielle Grenze zum Weltall, wo sie mehrere Minuten Schwerelosigkeit erleben werden.

Sängerin Katy zeigte sich begeistert von dieser Gelegenheit und schrieb auf Instagram: "Ich fühle mich geehrt, zu dieser vielfältigen Gruppe von himmlischen Schwestern zu gehören." Die 40-Jährige erklärte zudem, dass sie ihrer Tochter ein Vorbild sein wolle und andere Frauen inspirieren möchte, ebenfalls nach den Sternen zu greifen. Auch Gayle sprach in der Show CBS Mornings über ihre Teilnahme: "Ich bin gleichzeitig aufgeregt und zutiefst nervös. Aber diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen." Lauren, die die Mission initiierte, betonte, sie wolle mit diesem Flug andere ermutigen, auch große Träume zu verfolgen.

Katy, die mit Schauspieler Orlando Bloom (48) eine vierjährige Tochter hat, überrascht immer wieder mit Projekten fernab der Musikindustrie. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Sängerin engagiert sie sich als UN-Botschafterin für Kinderrechte und ging mit einer eigenen Schuhkollektion an den Markt. Die Teilnahme an der bevorstehenden Weltraummission spiegelt nun erneut ihren Mut und ihre Abenteuerlust wider. Ob die Popsängerin mit ihrem 2011 veröffentlichten Hit "E.T.", in dem sie eine intergalaktische Romanze beschreibt, wohl sogar eine Art Vorahnung hatte, bleibt Spekulation.

Getty Images Katy Perry beim AFL Grand Final 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2024

