Das brachte Prinz Harry seinen Kindern von Europa-Trip mit

Nach einer Woche voller Reisen ist Prinz Harry (40) endlich wieder zurück bei seiner Familie in Montecito, Kalifornien. Seine Frau Meghan (43) ließ ihre Follower mit einigen Instagram-Storys an dem Wiedersehen teilhaben. In den Clips zeigte sie, wie sie ein liebevolles Frühstück mit Pancakes, Eiern, frischem Obst und ihrer eigenen Marmelade aus der Marke As Ever für ihre Familie zubereitete. Aber nicht nur das Frühstück sorgte für Begeisterung – Harry hatte auch ein besonderes Geschenk im Gepäck: Ein rundes Osterbrot mit Zuckerguss und Streuseln, das in der Ukraine als Paska bezeichnet wird.

Die vergangenen Tage waren für den 40-Jährigen turbulent. Anfang der Woche war er nach Großbritannien gereist, um in einem Gerichtstermin gegen die Entscheidung zu kämpfen, seine persönliche Sicherheitsbegleitung zu entziehen. Dabei sprach er mit dem Daily Telegraph und beschrieb die Enthüllungen in dem Fall als "schockierend" und "traurig". Doch damit nicht genug: Nach seinem London-Besuch ging es für Harry weiter in die Ukraine, wo er das Superhumans Center in Lwiw besichtigte. Dort werden verletzte Soldaten und Zivilisten medizinisch und orthopädisch behandelt. Der Besuch erfolgte auf persönliche Einladung der Geschäftsführerin der Klinik.

Von seinen royalen Verwandten in Großbritannien bekam Harry hingegen keine Unterstützung oder persönlichen Kontakt. König Charles III. (76) war zur gleichen Zeit aus gesundheitlichen Gründen kurz in der britischen Hauptstadt – ein Treffen mit Harry war jedoch nicht möglich. Experten vermuten, dass rechtliche Probleme eine Rolle spielen könnten. Besonders heikel wäre es, wenn ein privates Gespräch zwischen Vater und Sohn möglicherweise in den laufenden Gerichtsprozessen erwähnt wird. Es scheint, dass die Spannungen zwischen Harry und seiner Familie noch immer nicht vollständig beigelegt sind. Doch bei seiner Rückkehr in die USA stand für ihn vor allem eines im Mittelpunkt: Zeit mit seinen Kindern und seiner Frau zu verbringen.

Getty Images Prinz Harry vorm Gericht in London im April 2025

Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry im September 2022

