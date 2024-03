Harry Styles hat Immobilien im Wert von 60 Millionen Euro!

Wenn es ihm an etwas nicht fehlt, dann ist es Platz! In seiner bisherigen Karriere konnte Harry Styles (30) schon einige Erfolge feiern. Mit seiner Boyband One Direction wurde er berühmt, aber seine Solokarriere war es, die ihn zu einem der erfolgreichsten Musiker der Welt machte. Kein Wunder also, dass sich der Sänger im Laufe der Zeit einige Immobilien zulegen konnte. Vor seiner Teilnahme bei The X-Factor wohnte Harry mit seiner Familie in einem bescheidenen Haus in Holmes Chapel, einem kleinen Dorf in Cheshire, England. Mittlerweile ist er jedoch der Eigentümer mehrerer Anwesen – in London, Los Angeles und New York, wie OK! berichtet.

Mit seinen One-Direction-Kollegen mietete Harry 2010 zunächst ein Luxusapartment in einem Komplex im Norden Londons, der sich inmitten einer 30 Hektar großen Parklandschaft befand. Dort konnten es sich die Jungs in großen Schlafzimmern mit eigenen Bädern und einem schicken Wohnbereich gemütlich machen. Zwei Jahre später, im Alter von 18, kaufte sich Harry sein erstes Eigenheim für knapp 4,7 Millionen Euro in Hampstead Heath, London. Das Haus, das er tatsächlich noch heute besitzt, verfügt über vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, drei Wohnzimmer sowie eine 200 Quadratmeter große Suite mit Ankleidezimmer. Ganz in der Nähe besitzt der Grammy-Gewinner mittlerweile zwei weitere Immobilien: 2019 erwarb er ein denkmalgeschütztes georgisches Haus mit fünf Schlafzimmern im Wert von rund zehn Millionen Euro und kurz darauf die aus dem 18. Jahrhundert stammende Villa für fünf Millionen Euro gleich nebenan. Spekulationen zufolge soll Harry planen, aus diesen beiden Anwesen einen Megakomplex zu errichten, berichtet Elle Decor.

Da Harry aufgrund seines Berufs viel Zeit in den USA verbringt, ließ er es sich natürlich nicht nehmen, dort in einige weitere Immobilien zu investieren. In Beverly Hills war er zwischen 2014 und 2016 Besitzer eines hochmodernen Eigenheims im Wert von umgerechnet vier Millionen Euro. Das Haus bestand aus fünf Schlafzimmern und dreieinhalb Bädern, verfügte über eine Bibliothek, ein Fitnessstudio, Außenterrassen sowie einen 15 Meter langen Infinitypool. Nach dem Verkauf seines Beverly-Hills-Anwesens erweiterte der "Watermelon Sugar"-Interpret sein Immobilienportfolio mit einer Luxus-Villa in Los Angeles. Für einen Preis von sechs Millionen Euro bekam er auf circa 400 Quadratmeter vier Schlafzimmer, sechs Badezimmer, ein Heimkino sowie einen Pool mit Spillover-Effekt.

Auch in der Metropole New York hat Harry ein Zuhause. Dort kaufte er sich 2017 ein 280 Quadratmeter großes Luxus-Penthouse für acht Millionen Euro, das aus drei Schlafzimmern, drei Bädern, einem offenen Wohnbereich und drei Meter hohen Decken besteht. Mit seiner Ex-Freundin Olivia Wilde (40), die er am Filmset von "Don't Worry Darling" kennenlernte, mietete der Brite 2021 außerdem ein gemeinsames Haus in Los Angeles für neun Millionen Euro pro Monat. Nach ihrer Trennung Ende 2022 überließen sie das Haus aber wieder den eigentlichen Eigentümern, der spanischen Sängerin Lourdes Hernandez und ihrem Mann Zach Leigh.

Getty Images One Direction, November 2010

W8Media / MEGA Harry Styles erstes Haus in Hampstead Heath, London, England

Getty Images Harry Styles, Sänger

