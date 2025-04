Sami Sheen (21) packt über ihre Schönheitsoperationen aus

Sami Sheen (21) hat sich bereits mehrfach unters Messer gelegt und macht aus ihren zahlreichen Beauty-Behandlungen keinen Hehl. In einem TikTok-Video sprach sie offen über ihre kosmetischen Eingriffe. Das OnlyFans-Model verriet, dass sie unter anderem zwei Nasenkorrekturen sowie eine Brustvergrößerung durchführen habe lassen. Außerdem habe sie bereits im Alter von 18 Jahren mit Lip-Fillern begonnen, welche sie auch heute noch regelmäßig auffrischen lasse. Sami bezeichnete das Aufspritzen ihrer Lippen als "eine Sucht", mit dem natürlichen Aussehen ihrer Lippen sei sie sehr unzufrieden. Das Video veröffentlichte sie, nachdem sie für ihre jüngste Nasen-OP viel Kritik bekommen hatte. "Offenbar habe ich mit meiner Schönheits-OP viele Leute wütend gemacht, also ärgere ich euch jetzt noch mehr und erzähle alles", erklärte sie selbstbewusst.

Neben ihren Lippen und Nasenkorrekturen enthüllte Sami noch weitere Eingriffe: So habe sie sich auch an Botox ausprobiert, um ihre Augenbrauen zu liften – das Ergebnis habe ihr jedoch überhaupt nicht gefallen. Auch ihre Brustimplantate sprach sie detailliert an und gab zu, dass sie sich rückblickend für eine größere Größe entschieden hätte. Ein weiteres Thema waren ihre Veneers, die sie als ihr "schlimmstes Erlebnis" beschrieb, da der Prozess sehr unangenehm gewesen sei. Mit ihrer Offenheit erregte sie die Gemüter ihrer Fans und stieß auf gemischte Reaktionen – während einige Fans ihre Ehrlichkeit lobten, kritisierten andere die Vielzahl der Eingriffe. Die Tochter von Charlie Sheen (59) blieb jedoch gelassen und bat die Kommentatoren darum, ihrer Meinung freien Lauf zu lassen: "Geht ruhig in den Kommentaren ab."

In einer vergangenen Folge der Reality-Serie "Denise Richards & Her Wild Things" hatte Sami über die tieferliegenden Gründe für ihre letzte Nasenoperation gesprochen. Die Social-Media-Persönlichkeit verriet, dass sie schon seit ihrer Kindheit wegen ihrer Nase gehänselt worden war. Besonders verletzend seien die ständigen Vergleiche mit ihrem berühmten Vater Charlie Sheen gewesen, zu dem sie keinen Kontakt pflegt. "Ich habe diesen schrecklichen Höcker auf meiner Nase. Ich zahle jetzt, um die Nase meiner Mutter zu bekommen", schilderte Sami während eines Beratungsgesprächs. Für sie stand fest, dass die Operation erforderlich sei, um sich wohler in ihrer Haut zu fühlen.

Instagram / samisheen Sami Sheen, März 2025

TikTok / samisheen Sami Sheen, Internetbekanntheit

