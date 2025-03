Nach Mobbing: Darum ließ sich Sami Sheen die Nase operieren

Sami Sheen (21), die Tochter von Denise Richards (54) und Charlie Sheen (59), hat nun den Grund für ihre im vergangenen August durchgeführte Nasenoperation offenbart. In der Reality-Serie "Denise Richards & Her Wild Things" sprach die Social-Media-Persönlichkeit darüber, dass sie lange Zeit mit Hänseleien zu kämpfen hatte. Besonders schmerzhaft seien Kommentare gewesen, die behaupteten, sie sehe aus wie ihr berühmter Vater. "Ich habe diesen schrecklichen Höcker auf meiner Nase. Ich zahle jetzt, um die Nase meiner Mutter zu bekommen", sagte Sami während eines Beratungsgesprächs mit einem Schönheitschirurgen, das in der Show gezeigt wurde. Schon seit ihrer Kindheit habe sie sich eine Operation gewünscht.

Der Eingriff hat offenbar für die ein oder andere Diskussion gesorgt, denn Samis Mutter Denise zeigte sich emotional, als sie über die Entscheidung ihrer Tochter sprach. "Es macht mich traurig, dass sie das Gefühl hat, sie müsse meinem Aussehen nacheifern", erklärte die ehemalige "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin in einer Episode der Reality-Serie. Denise zeigte sich zudem besorgt, dass ihre Tochter sich zu sehr von gesellschaftlichen Schönheitsidealen beeinflussen lasse, versprach jedoch, sie zu unterstützen. Sami, die unter anderem als OnlyFans-Model Karriere macht, hat bereits eine Brustoperation hinter sich. Mit ihren Eingriffen ist sie stets sehr offen umgegangen, gestand aber, dass sie von den zahlreichen Meinungen zu ihren Veränderungen überwältigt gewesen sei. Manchmal bereue sie es, so offen über ihre Eingriffe gesprochen zu haben.

Sami ist kein Neuling, wenn es um öffentliche Aufmerksamkeit geht. Bereits nach der Veröffentlichung erster Fotos ihrer operierten Nase hatte sie für Gesprächsstoff gesorgt: In einem TikTok-Video beschrieb sie ihre Entscheidung als befreiend und zeigte sich über das Ergebnis sichtlich glücklich. Auch Samis Familie ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Schönheitsoperationen geht: Ihre Mutter Denise hatte in der Vergangenheit kosmetische Eingriffe zugegeben, erklärte jedoch 2020 in einem Interview mit "Us Weekly", keine weiteren Eingriffe zu planen. "Ich liebe das Ergebnis, aber habe mich danach nie wohlgefühlt", sagte sie damals über ihre Botoxbehandlungen. Sami allerdings scheint ihren Weg gefunden zu haben und steht zu ihrer Entscheidung – unabhängig von der Meinung anderer.

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen, Charlie Sheen und Denise Richards' Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

Anzeige Anzeige