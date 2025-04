Streit: Anna-Maria fühlt sich von Mann Bushido "beobachtet"

In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast" gaben Rapper Bushido (46) und seine Frau erneut private Einblicke in ihr Leben – und es wurde emotional. Insbesondere die Content Creatorin teilte ihren Frust über ihren Ehemann mit den Zuhörern. Anlass war eine belastende Woche, in der Anna-Maria (43) für ihren ältesten Sohn, der kürzlich mit seiner Freundin nach Dubai gezogen ist, alleine Haussuche, Einrichtung und Papierkram organisiert hatte. Der Musiker hielt sich aus diesen Aufgaben offenbar weitgehend heraus und kommentierte die Situation mit den Worten, er sehe ihre Arbeit als "ein Stück weit ein soziales Experiment". Diese Aussage brachte Anna-Maria völlig aus der Fassung.

Im Podcast betonte die achtfache Mutter, sie fühle sich oft alleingelassen und von ihrem Mann eher beobachtet als unterstützt. "Ich fühle mich von dir beobachtet und beäugt", erklärte sie. Bushidos Reaktion wirkte wenig deeskalierend: Er erklärte, er finde ihre Herangehensweise "faszinierend" und analysiere sie lediglich aus Interesse. Doch für Anna-Maria war der Punkt damit überschritten: "Ich bin nicht dein soziales Experiment", stellte sie nachdrücklich klar und erinnerte daran, dass sie schon vor ihrer Ehe eigenständig und unabhängig war: "Ich habe dich erst mit 28 kennengelernt – und ohne Schulden."

Doch trotz der Unstimmigkeiten lassen Anna-Maria und Bushido keinen Zweifel daran, dass sie zusammengehören. In einer Instagram-Fragerunde betonte die Beauty zuletzt, wie verknallt sie in ihren Liebsten ist. "Auch nach all den Jahren finde ich ihn noch wahnsinnig anziehend", schwärmte sie und erklärte: "Er gibt mir das Gefühl, richtig zu sein, genauso wie ich bin. Ich weiß, er liebt mich, denn er zeigt es mir auch nach 14 Jahren noch."

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2025

