Kylie Jenner will mit Timothées Hilfe Schauspielerin werden

Kylie Jenner (27) ist Unternehmerin, Model, Social-Media-Star und Reality-TV-Berühmtheit, doch ihrem Traumberuf ist sie bisher wohl noch nicht nachgegangen – das möchte die 27-Jährige aber nun ändern: Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät, möchte sie Schauspielerin werden! Timothée Chalamet (29), Kylies Freund, der aktuell zu den erfolgreichsten Filmstars Hollywoods gehört, soll sie bei der Erfüllung ihres Traums unterstützen. "Sie würde gerne an der Seite von Timothée in einem romantischen Film mitspielen", berichtet die Quelle. Der Dune-Darsteller sei jedoch ziemlich "überrumpelt" gewesen, als seine Partnerin ihm davon erzählte: "Timothée fehlen normalerweise nie die Worte, aber er war sprachlos, als Kylie ihm aus dem Nichts erzählte, dass sie schon seit Jahren mit dem Gedanken spielt, zu schauspielern, und nun ernsthaft darüber nachdenkt, es zu versuchen."

Timothée sei aufgrund der Pläne der Selfmade-Milliardärin besorgt, wegen all der unvermeidbaren Ablehnung, die sie in dem Business zu spüren bekommen würde. Er habe angeblich versucht, ihr deutlich zu machen, "wie hart das Geschäft ist". Davon habe sich Kylie aber nicht beirren lassen – die Schwester von Kendall Jenner (29) "glaubt fest, dass sie das Zeug" zur Schauspielerin habe. "Nach viel Überredungskunst riet Timothée ihr, in eine seriöse Schauspielklasse zu gehen, um zu sehen, ob sie Freude daran hat und dann weiterzumachen", erklärt der Informant, was Kylie wohl voller Begeisterung angenommen hat: "Sie ist mehr als bereit und will alles lernen, was sie kann."

Außerdem scheint Kylie keine Zweifel an einer Schauspielkarriere zu haben, da es bereits eine aus dem Kardashian-Jenner-Clan gibt, die diesen Schritt erfolgreich gegangen ist: Und zwar Schwester Kim Kardashian (44). Die The Kardashians-Berühmtheit ergatterte kürzlich eine Rolle in American Horror Story: "Kim hat es gemacht und es gibt keinen Grund, warum Kylie es nicht versuchen sollte." Es wäre auch nicht das allererste Mal, dass Kylie vor einer Spielfilmkamera stehen würde. 2018 brillierte sie mit ihrem kurzen Cameo-Auftritt in "Ocean's 8" an der Seite von Sandra Bullock (60), Anne Hathaway (42), Sarah Paulson (50) und weiteren Hollywood-Schauspielerinnen.

