Stars begeistert: Justin Bieber trägt seinen eigenen Merch

Justin Bieber (31) hat sich in Sachen Mode mal wieder selbst übertroffen. Auf einem Foto, das Hailey Bieber (28) kürzlich in ihrer Instagram-Story teilte, ist der Sänger in einem T-Shirt zu sehen, das das Cover seines eigenen Albums "Believe" aus dem Jahr 2012 zeigt. Dazu trägt Justin lässig graue Basketball-Shorts und eine schwarze Baseballkappe. Die Reaktion seiner Ehefrau ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem humorvollen "Korrekt" kommentierte sie das Bild und zeigte erneut, dass sie den Style ihres Mannes stets mit einem Augenzwinkern betrachtet.

Nicht nur Hailey hatte offenbar ihren Spaß mit Justins Outfit, auch Fans und Promis reagierten begeistert. Auf Instagram ließen sich Stars wie Billie Eilish (23) und Big Sean (37) zu Kommentaren hinreißen. "Oh mein Gott", schrieb die "Ocean Eyes"-Interpretin, während der Rapper scherzte: "Ich brauche das Shirt. Was für eine Ära!" Doch bei all der Aufmerksamkeit für das Shirt sorgt auch ein anderer Modeaspekt in Justins Leben für Schlagzeilen. Der Sänger gab kürzlich bekannt, dass er sich von seinem eigenen Modelabel "Drew House" distanziert hat. Auf Social Media erklärte er, dass die Marke nicht mehr zu ihm, seiner Familie oder seinem Leben passe. Die Stellungnahme, in der er Fans aufforderte, kein Geld mehr für die Marke auszugeben, löschte er allerdings kurz darauf wieder.

Abgesehen von seinen musikalischen Erfolgen ist Justin Bieber auch für seinen ständig wechselnden Stil und seine vielfältigen Interessen bekannt. An seiner Seite steht oft seine Ehefrau Hailey Bieber, Gründerin der Beauty-Marke Rhode, die ihn bei Auftritten und gemeinsamen Projekten unterstützt. Die beiden lernten sich 2009 kennen und gaben sich 2018 das Jawort. Trotz des Trubels um anhaltende Trennungsgerüchte zeigen sie sich immer wieder als eingespieltes Team, das auch mal gemeinsam lachen kann – wie Hailey mit ihrem Kommentar zu Justins T-Shirt zeigt.

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

