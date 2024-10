Für ihren Sohn: Deshalb trennte sich Julia Fox von Kanye

Julia Fox (34) und Kanye West (47) dateten Anfang 2022, doch die Romanze hielt nur wenige Wochen. Die Schauspielerin verrät gegenüber The Times, warum sie die Beziehung nach kurzer Zeit beendete. Angeblich forderte der Rapper ständig, dass Julia eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieb und textete ihr per SMS: "Ich kann nicht mit dir befreundet sein, wenn du sie nicht unterschreibst." Die "Uncut Gems"-Darstellerin wusste wohl ab diesem Moment, dass die Beziehung keine Zukunft hatte, und nannte ihren Sohn als große Hilfe: "Ich danke meinem Sohn dafür, dass er mir Halt gegeben hat. Kein Mann, egal wie reich oder berühmt, ist es wert, auch nur eine Minute von meinem Kind getrennt zu sein."

Die Beziehung zu Kanye, der sich jetzt Ye nennt, bereut sie heute: "Ich bedauere diese Beziehung so sehr. Ich hasse sie. Es waren nur ein paar Wochen, aber genug, um mich ein Leben lang zu begleiten. Ich war in der wahrscheinlich unangenehmsten Situation meines Lebens, und das will viel heißen." Vor allem die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit machte ihr zu schaffen. Laut Julia wollte sie die Beziehung erst geheim halten, doch ihre Wünsche wurden nicht respektiert – für sie ein klares Indiz, dass Kanye damit seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) verärgern wollte. "Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich als Spielball benutzt wurde", gestand sie gegenüber der Zeitung.

Der Rapper schien die Trennung gut zu verkraften, schließlich ging er kurz danach mit Bianca Censori (29) aus, die er Ende 2022 heiratete. Doch auch bei diesen beiden soll es kriseln und es gibt Gerüchte, dass sie mitten in der Scheidung stecken. Laut einer nahestehenden Person des Paars sind die Berichte über eine Trennung allerdings nur ein Publicity-Gag, wie die Quelle Daily Mail verriet. Währenddessen wurde es still um Julias Datingleben, bis sie sich in diesem Jahr als lesbisch outete.

Getty Images Julia Fox und Kanye West, Januar 2022

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

