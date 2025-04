Nach Scheidung: Ben Affleck will Flirtkünste verbessern

Ben Affleck (52) offenbart, dass seine Flirtfähigkeiten noch etwas Feinschliff gebrauchen könnten. Bei einem Pressetermin zu seinem neuen Film "The Accountant 2" ließ der Schauspieler durchblicken, wie sehr er sich mit seiner Filmfigur Christian Wolff identifizieren kann. "Er versucht herauszufinden, wie es funktioniert, sich einer Frau zu nähern, sich zu öffnen. Und er ist dabei alles andere als souverän", erklärte Ben laut Page Six. Er fügte hinzu: "Viele von uns kennen das – diese Unsicherheit, wenn man sich fragt: 'Was bedeutet dieser Blick? Mag mich die Person wirklich? Oder blamiere ich mich gleich komplett?'"

Erst vor drei Monaten wurde Bens Scheidung von Jennifer Lopez (55) offiziell. Die beiden Stars, die 2021 ihre Liebe wieder aufleben ließen, nachdem sie vor zwei Jahrzehnten ihre erste Verlobung gelöst hatten, trennten sich einvernehmlich nach zwei Jahren Ehe. In einem Interview mit GQ betonte Ben, dass ihre Trennung "drama-frei" verlaufen sei und er Jennifer nach wie vor "sehr respektiere". Gerüchten zufolge datet der Schauspieler derzeit eher unverbindlich – von einer neuen Beziehung kann keine Rede sein.

Ben war zuvor 13 Jahre lang mit der Schauspielerin Jennifer Garner (52) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Insider spekulieren immer wieder über eine mögliche Reunion mit seiner Ex-Frau, allerdings soll Jennifer, wie berichtet wird, kein Interesse daran haben. Währenddessen widmet sich Ben derzeit voll und ganz seiner Karriere, doch seine humorvollen Aussagen zu seinen Flirtkünsten zeigen eine lockere und zugängliche Seite des Oscar-Preisträgers. Ob seine Line-Dance-Szenen in "The Accountant 2" wirklich das Interesse der Zuschauer wecken, wird sich ab dem 25. April zeigen, wenn der Film in die Kinos kommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Anzeige Anzeige