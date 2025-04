Niedlicher Clip: Aire stiehlt Mama Kylie Jenner die Show

Kylie Jenner (27) hat ihren TikTok-Fans mit ihrem neuesten Video einen ganz besonderen Einblick in ihren Alltag gegeben – und ihren kleinen Sohn Aire Webster gleich mit ins Rampenlicht gerückt. In dem Beitrag versuchte die 27-Jährige, sich für das berühmte Coachella-Festival 2025 fertig zu machen. Mit dem dreijährigen Aire (3) an ihrer Seite verlief das geplante "Get Ready With Me" jedoch anders als gedacht. Immer wieder tauchte der Sohn der Unternehmerin und des Rappers Travis Scott (33) im Bild auf, stellte neugierig Fragen und ließ seine Mama nicht aus den Augen – sehr zur Freude ihrer Abonnenten.

Während Kylie ihrem kleinen Jungen immer wieder Küsse gab und ihm erklärte, dass sie sich für ihre Veranstaltung zurechtmacht, wurde klar, dass sie ihre Mutterrolle nicht einfach ablegt. Nach einigen Momenten voller Frage-Antwort-Runden und viel Lachen begleitete sie Aire schließlich liebevoll aus dem Badezimmer heraus, um das Video fertigzustellen. "Meine Coachellas sind heute ganz anders", verriet Kylie später in die Kamera, bevor sie sich ihrer Schminkroutine widmete.

Kylie ist neben Aire zudem auch stolze Mama von Stormi Webster, die ebenfalls aus ihrer Beziehung mit Travis Scott hervorgeht. Der "Sicko Mode"-Interpret ist dieses Jahr einer der Headliner des Coachella und widmete seiner Tochter bei seinem jüngsten Auftritt einen seiner Songs. "Stormi, lass uns rocken!", rief der Rapper der Siebenjährigen zu, die mit ihrer Mama und Freunden, darunter Justin Bieber (31), im Publikum mitfeierte. Anschließend gab Travis seinen Hit "Mamacita" zum Besten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Aire und Stormi, März 2025

Getty Images Travis Scott mit Tochter Stormi Webster auf dem Arm, Mai 2022

