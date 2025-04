Notfallalarm: Leyla Lahouar erlebt Erdbeben in Kalifornien

Leyla Lahouar (28) befindet sich derzeit noch in den Vereinigten Staaten. Die Reality-TV-Bekanntheit ist gemeinsam mit ihrem Verlobten Mike Heiter (32) sowie ihrer Mutter und ihrer Tante nach Kalifornien geflogen, um beim berühmten Coachella-Festival im Coachella Valley bei Palm Springs dabei zu sein. Wie sie kürzlich in ihrer Instagram-Story schilderte, machte sie abseits des Musik-Events aber eine erschreckende Erfahrung: Die Promi Big Brother-Gewinnerin wurde von einem Notfallalarm auf ihrem Handy unsanft aus dem Schlaf gerissen. "Oh mein Gott, hier war gerade ein Erdbeben. Das komplette Haus hat so gewackelt, dass ich davon wach geworden bin, und von dem Alarm", erzählt sie.

Die 28-Jährige machte sich jedoch nicht nur aufgrund ihrer eigenen Sicherheit Gedanken: Wie sie weiter ausführt, waren ihre Familienmitglieder zum Zeitpunkt des Bebens nicht mehr am selben Ort wie Leyla. "Meine Mama und meine Tante sind schon mit dem Auto unterwegs nach Los Angeles. Ich mache mir jetzt richtig Sorgen, dass wir nicht mal zusammen sind", gibt sie preis. Einige Stunden später scheint die Ex-Dschungelcamperin den Schreckmoment aber wieder überwunden zu haben. In ihrer Social-Media-Story berichtet sie stolz, in einem Privatjet zurück nach L.A. zu fliegen. "Es ist irgendwie so ein crazy Gefühl, dass man so etwas jetzt mal erleben darf, weil ganz ehrlich, man sieht so etwas immer nur in Filmen", erzählt die Ex-Bachelor-Lady.

Abgesehen von dem dramatischen Erlebnis machte Leyla also eine ziemlich tolle Erfahrung in den USA. Das beweist sie mit einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram. Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit veröffentlichte Aufnahmen, die sie am ersten Wochenende des berühmt-berüchtigten Musikfestivals gemeinsam mit Mike zeigten – und zwar ordentlich herausgeputzt. Das Reality-TV-Pärchen posierte in stylishen, aufeinander abgestimmten Looks auf dem Festivalgelände und in ihrer Unterkunft. "Das heißeste Paar in der Wüste", schrieb Leyla zu einer Bilderreihe, die sie und den Love Island-Star in komplett schwarzen Outfits mit Lederdetails zeigte.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, April 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar am Coachella-Wochenende, 2025

