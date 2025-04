Mike Heiter & Leyla Lahouar rocken Coachella im Partnerlook

Hand in Hand durch die Wüste: Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) zeigten sich am ersten Coachella Wochenende in Kalifornien. Das berühmte Musik-Event lockte auch das deutsche Reality-TV-Pärchen ins Coachella Valley bei Palm Springs, wo sie ihre Verlobung auf ganz besondere Weise zelebrierten. "Das böseste Paar in der Wüste", kommentierten sie dazu auf Instagram und präsentierten der Festival-Crowd ihre perfekt abgestimmten Looks. Mal im stylischen Rocker-Outfit mit Pink-Akzenten, mal komplett in Schwarz mit Lederdetails begeisterten sie nicht nur ihre Fans, sondern auch sich selbst – und das vor einer imposanten Bühne mit Stars wie Travis Scott (33), Green Day und Lady Gaga (39).

Mike und Leyla sind längst keine Unbekannten mehr. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie Anfang 2024 im Dschungelcamp, wo die beiden TV-Promis das große Liebesglück fanden. Nach einem romantischen Antrag im Februar dieses Jahres während eines Dubai-Urlaubs sind die Hochzeitsvorbereitungen der nächste große Schritt für das Paar. Die Reality-Stars planen im Sommer eine spektakuläre Feier, die als Live-Hochzeit im Fernsehen übertragen werden soll. Ob ihre Coachella-Outfits als Inspiration für den großen Tag dienen könnten, haben die beiden noch nicht verraten. Ihre Fans dürfen gespannt sein, denn ab August gewährt das Paar in ihrer neuen Doku-Soap "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" ungeahnte Einblicke hinter die Kulissen, berichtet Bild.

Während Mike in der Vergangenheit bereits in TV-Formaten wie "Love Island" für Aufmerksamkeit sorgte, machte Leyla sich vor allem in den sozialen Medien einen Namen. Ihr gemeinsames Auftreten polarisiert, aber genau das sorgt für ihren Erfolg – sei es im TV oder online. Dass sie mittlerweile auch in glamouröseren Kreisen wie bei Coachella anzutreffen sind, zeigt, wie weit sie es als Paar geschafft haben. Für ihre Fans bleibt dabei offensichtlich: Die beiden genießen nicht nur ihre Liebe, sondern auch den Starkult um sich selbst in vollen Zügen.

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Coachella 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2025

