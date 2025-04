Vor Finale: Finden die AYTO-Singles noch ein Perfect Match?

In Folge 21 von Are You The One? geht es ans Eingemachte! Die langersehnte zehnte Matching Night steht an – und somit das Finale. Doch bevor es so weit ist, bekommen die Kandidaten noch ein letztes Mal die Chance, auf Nummer sicher zu gehen und ein Perfect Match zu finden. Nach zwei erfolgreichen Dates zwischen Tano und Joanna sowie Josh und Camelia führt es letztendlich den Sänger und die Influencerin in die Match Box. Und das Ergebnis scheint für so manchen eine große Überraschung zu sein: Josh und Camelia sind ein Perfect Match!

Verwundert, aber auch sichtlich zufrieden erklärt Camelia: "Ich meine, wir haben zwei Wochen nicht miteinander geredet und jetzt ist er einfach mein Perfect Match." Die Beauty und der Monegasse sind sich daher sehr sicher und verkünden: "Zu 100 Prozent gewinnen wir 'Are You The One?' Staffel sechs." Anschließend stimmen sie gemeinsam den "Perfect Match"-Song an, den Josh sich kürzlich für seine Auserwählte zusammengereimt hatte. Doch ihre Mitstreiter scheinen noch immer verwundert zu sein, so erklärt Tori: "Wir haben aus Versehen ein Perfect Match gefunden, stellt euch das mal vor. Wir waren uns alle wirklich sicher, dass sie keins sind." Auch Levin beispielsweise meinte zuvor, dass sie den Berechnungen zufolge keines der gesuchten Paare sein dürften. Apropos Levin: Der realisiert nun, dass er Camelia vorzeitig verabschieden muss. "Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich letzte Nacht neben ihr geschlafen", ärgert er sich. Doch es ist nur ein Tag, der die zwei voneinander trennt.

Ebenso wenig wie mit dem Perfect Match hat Levin damit gerechnet, dass es ihm schwerfallen könnte, wenn Camelia die Villa vor ihm verlässt. "Also ich dachte, das juckt mich irgendwie gar nicht, aber ein bisschen traurig bin ich tatsächlich schon", gibt er zu. Zwischen den beiden AYTO-Singles funkt es schon seit Beginn der Staffel. Allerdings durchlebte ihre Show-Beziehung einige Höhen und Tiefen. Aufmerksame Fans spekulieren allerdings, dass sie diese überstanden haben könnten und nun abseits des Show-Kosmos eine Beziehung führen. Ihren Beziehungsstatus werden Camelia und Levin aber sicherlich in der großen "Are You The One?"-Reunion demnächst verraten.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Josh, "Are You The One?"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige