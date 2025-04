Ex-GNTM-Girl Sarah Posch teilt süße Fotos mit ihrem Federico

Ex-GNTM-Teilnehmerin Sarah Posch (25) hat ihre Follower mit einem seltenen Einblick in ihr Liebesleben überrascht. Die Zweitplatzierte der 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teilte auf Instagram mehrere Bilder mit ihrem Freund Federico. Zu den Aufnahmen schrieb die Influencerin eine berührende Botschaft: "Wenn ich Trost brauche, gehe ich zu ihm. Wenn ich Unterstützung brauche, gehe ich zu ihm. Wenn ich Sicherheit brauche, gehe ich zu ihm." Offenbar ist ihr Federico der Fels in der Brandung.

Sie fügte zudem hinzu: "Ehrlich gesagt, vor ihm hätte ich nicht gedacht, dass ich mein Match finden würde. Aber jetzt bin ich so glücklich darüber!" Die rührenden Zeilen blieben auch von Federico nicht unbeantwortet. Unter den Fotos kommentierte er öffentlich: "Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt. Ich liebe dich." Sarah und Federico, die sich erst 2023 kennengelernt haben, haben es bislang vorgezogen, ihre Beziehung nicht stark in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Umso überraschender war es für ihre Follower, dass sie nun gleich mehrere Schnappschüsse von sich und ihrem Partner veröffentlichte.

Die 25-Jährige ist seit ihrer Teilnahme bei GNTM den Fans ein Begriff. Damals belegte die gebürtige Österreicherin hinter Siegerin Jacky Wruck (26) den zweiten Platz. Ihre Performance und Ausstrahlung hinterließen bei den Zuschauern bleibenden Eindruck, und selbst Mitfinalistin Maureen Ugodi verriet damals, dass sie Sarah den Sieg besonders gegönnt hätte. Gegenüber Promiflash plauderte sie aus: "Ich habe Sarah ein klein wenig mehr die Daumen gedrückt." Seitdem hat sie sich als Influencerin eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Instagram / sarahposch Sarah Posch und Federico, Oktober 2024

ActionPress Model Jacky Wruck, 2021

