Louis Tomlinsons Familie ist begeistert von Zara McDermott

Zara McDermott (28) und Louis Tomlinson (33) sollen ihre Beziehung nun auf die nächste Stufe gehoben haben: Kürzlich verbrachten der ehemalige One Direction-Star und die Reality-TV-Bekanntheit Zeit in der idyllischen Küstenstadt Aldeburgh in Suffolk, wo sie bei einem Date im Restaurant gesehen wurden. Nur wenige Tage später wurde Zara bei einem gemütlichen Spaziergang in Suffolk gesichtet. Zara trennte sich vor wenigen Monaten von Langzeitfreund Sam Thompson (32), während Louis – der Vater eines neunjährigen Sohnes namens Freddie ist – schon seit einigen Jahren Single ist.

Insider berichten, dass Zara bereits Louis' gesamte Familie kennengelernt hat – und sie scheint einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Eine Quelle äußerte gegenüber der britischen Zeitung The Sun: "Zara hat bereits die ganze Familie kennengelernt und alle merken, dass sie Louis ganz verrückt gemacht hat. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sie ihn glücklich sehen." Besonders schätzen seine Angehörigen Zaras bodenständige und gesundheitsbewusste Einstellung, da sie sich vom hektischen Partyleben fernhält. Auch Zara soll von Louis beeindruckt gewesen sein, als er den gemeinsamen Kurzurlaub in Suffolk für sie plante.

Louis, der als ältestes von acht Geschwistern aufwuchs, wird oft für sein inniges Verhältnis zu seiner Schwester Lottie Tomlinson (26) gelobt. Diese Familienverbundenheit teilt er offenbar mit Zara, die ebenfalls ein enges Verhältnis zu ihrem jüngeren Bruder Brad McDermott pflegt. Laut Mirror UK nähern sich die beiden frisch Verliebten langsam an und genießen ihre Zeit ohne Druck. Für sie sei es "noch früh", aber ihre Chemie und gemeinsamen Werte ließen auf mehr hoffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige