Samira Yavuz wird Männer in Zukunft nicht mehr "erobern"

Samira Yavuz (31) hat in ihrem "Main Character Mode – Realtalk mit Samira"-Podcast über die Erkenntnisse aus ihrer Trennung von Serkan Yavuz (32) gesprochen. Die beiden Reality-TV-Stars hatten im Februar dieses Jahres ihre Trennung bekannt gegeben. Die Bachelor-Bekanntheit erklärte, dass sie in Zukunft keine Männer mehr "erobern" will. "In jeder Beziehung, die ich hatte, habe ich die Typen erobert – und das kommt gar nicht mehr in die Tüte", sagte sie deutlich. Samira betonte, dass in ihren Augen nun die Männer aktiv werden müssten: "Meine Zeit ist kostbar. Entweder man gibt sich Mühe oder es bringt nichts."

Die Trennung scheint Samira dazu gebracht zu haben, ihre Einstellung zu Beziehungen neu zu überdenken. Für sie ist klar, dass das Interesse eines potenziellen Partners spürbar sein muss, und dazu gehört für sie ein enormes Engagement. "Wenn du dir jetzt keine Mühe machst und das beste Date überhaupt organisierst, dann braucht es das nicht", machte die zweifache Mutter deutlich. Trotz ihrer klaren Worte ist sie laut eigenen Aussagen nicht verbittert, sondern habe die Zeit genutzt, um daraus zu lernen und gestärkt zurückzukommen.

Bereits in der Vergangenheit sprach Samira offen über das Gefühlschaos nach der Trennung. In ihrem vorherigen "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira"-Podcast gestand die 31-Jährige, dass sie nach wie vor Gefühle für ihn hat. "Der größte Schlag ins Gesicht ist einfach, dass ich diesen Menschen wirklich liebe, und das hört ja nicht einfach auf", hatte sie im vergangenen Monat erklärt. Inzwischen ist Samira aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die erste Nacht konnte sie dort allerdings nicht genießen, wie sie im Netz verriet: "Gestern habe ich den Tag gebraucht, um zu leiden, aber ich akzeptiere das jetzt einfach. Gerade ist es halt scheiße."

Samira Yavuz im März 2025

Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

