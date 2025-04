Affäre mit Serkan: Yeliz Koc bereut Beschimpfungen gegen Eva

Yeliz Koc (31) hat sich für ihre scharfen Worte gegen Evanthia Benetatou (33) entschuldigt. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte zuvor auf Instagram heftig auf die Enthüllung reagiert, dass Eva einen Seitensprung mit Serkan Yavuz (32) hatte, während dieser noch mit seiner Frau Samira (31) zusammen war. In einer neuen Instagram-Story zeigt sich Yeliz nun reumütig: "Weil ich reflektieren kann und zu viel Empathie in mir trage, tut es mir jetzt schon wieder leid, dass ich gemein war." Sie erklärt, ihre Emotionen hätten sie übermannt, da sie aus eigener Erfahrung wisse, wie schmerzhaft Betrug und der Verlust eines Elternteils sein können.

Der Streit rund um den Seitensprung von Serkan und Eva sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff. Yeliz hatte Eva in deutlichen Worten als "eklig" und "unmenschlich" beschimpft. Dass Yeliz in ihrer Kritik an Eva den beteiligten Serkan außen vorließ, war von ihren Followern nicht unbemerkt geblieben. Sie erklärte daraufhin, sie wolle aus Rücksicht gegenüber Samira und deren Kindern auf Beleidigungen gegen ihn verzichten.

Samira machte im Februar die Trennung von Serkan öffentlich. Zunächst sprach sie nur vage von einem Betrug und wollte weitere Details nicht teilen – im Laufe der Zeit weihte sie ihre Fans jedoch immer mehr in ihre Liebeskrise ein. Im Netz wurde vermutet, Eva könne die heimliche Affäre von dem The 50-Star gewesen sein. Dieses Gerücht bestätigte die gebürtige Griechin schließlich selbst.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

