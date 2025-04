Nach Wale: Auch Eva Benetatou boxt bei "The Ultimate HYPE"

Nach Fame Fighting kommt jetzt "The Ultimate HYPE". Für das Event kommen Realitystars, Influencer und auch Profis zusammen, um im Ring gegeneinander anzutreten. Das erste bekannte Gesicht ist Walentina Doronina (24). Und jetzt zieht das nächste TV-Sternchen nach. Wie durch die offizielle Instagram-Seite bekannt wird, ist auch Eva Benetatou (33) eine der Kandidatinnen. In einem dramatischen Teaser kündigt das Event Eva als Teilnehmerin an. "Wird der große Streit bei uns im Ring geklärt? Es bleibt spannend...", heißt es unter dem Post. Auf welchen Streit sich das bezieht, ist noch nicht klar – potenzielle Gegnerinnen gibt es aber sicher genug.

In den Kommentaren spekulieren die Fans allerdings schon fleißig und offenbar sind sie sich einig: Evas Gegnerin sollte Yeliz Koc (31) sein. Grundlage könnte die Auseinandersetzung sein, die die beiden Frauen zuletzt wegen Evas Seitensprung mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32) hatten. Yeliz ist nämlich gut mit Serkans betrogener Ehefrau Samira (31) befreundet und entsprechend entsetzt war die 31-Jährige. Herausgefordert hat Yeliz Eva schon, allerdings für Fame Fighting. "Leute, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt ausspreche, aber: Ich möchte im Ring stehen – und das mit Eva", erzählte sie ihrer Community im Netz. Der Grund ist klar: "Ich möchte einfach für Samira, für alle betrogenen Frauen da draußen, es Eva zurückzahlen."

Auch die Gegnerin für Walentina steht noch nicht fest. Die Reality-Bekanntheit hat bei Fame Fighting vergangenes Jahr allerdings schon Box-Erfahrung gesammelt. Für "The Ultimate HYPE" zeigte sie sich in den Kommentaren unter ihrem Ankündigungspost aber schon kampfbereit: "Uff, wer traut sich vor 13.000 Leuten live, sich die Fresse von mir einschlagen zu lassen?" Ob Walentina aber tatsächlich ausschließlich im Boxen antreten wird, ist noch nicht klar. "The Ultimate HYPE" ist nämlich kein ausschließliches Box-Event. Auch Kampfsportarten wie Wrestling, MMA, Kickboxen und sogar Armdrücken spielen eine Rolle. Stattfinden wird das Ganze am 4. Oktober in Oberhausen.

Eva Benetatou, Influencerin

Yeliz Koc im März 2025

