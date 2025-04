Eva hofft, dass Serkan und Samira wieder zusammenkommen

Eva Benetatou (33) überrascht im Netz: Die Reality-TV-Bekanntheit hofft, dass ihre frisch getrennten TV-Kollegen Serkan (32) und Samira Yavuz (31) wieder als Paar zusammenfinden. Zuvor hatte sie mit ihrem Geständnis, sie sei die heimliche Affäre von Serkan gewesen, Schlagzeilen gemacht. In ihrer Instagram-Story rudert die einstige Sommerhaus-Bewohnerin nun jedoch zurück. "Mein Fehltritt tut mir nach wie vor leid und ich wünsche den beiden mit ihren Kindern alles Glück der Welt und hoffe, dass sie wieder zueinanderfinden", schreibt Eva.

Samira hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie sich von Serkan getrennt hat. Die beiden Bachelor in Paradise-Stars haben zwei gemeinsame Töchter, Nova und Valea, und sind seit 2023 verheiratet. Als Grund für die Trennung gab Samira Untreue an, nannte jedoch keine Namen. Erst durch Evas Geständnis auf Social Media kam der Stein so richtig ins Rollen – seither hat auch Laura Maria Lettgen ihr Techtelmechtel mit Serkan öffentlich gemacht. Zudem soll es noch weitere unbekannte Frauen geben, mit denen der Familienvater ebenfalls fremdging.

Für Eva hatte ihre Ehrlichkeit über den Seitensprung hauptsächlich negative Auswirkungen. Sie erhielt haufenweise Kritik und böse Worte von Fans und Reality-TV-Kollegen – so meldeten sich Yeliz Koc (31), Kader Loth (52), Gloria Glumac (32), Evas Ex Chris Broy (36), Leyla Lahouar (28) und viele weitere lautstark zu Wort. Mit einem Satire-Video versuchte Eva, ihren Hatern etwas entgegenzusetzen, doch mit dem lustig gemeinten Clip erntete sie nur weiteren Hass im Netz.

