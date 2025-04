Samira Yavuz stellt klar: Sie wird nicht gegen Eva boxen

Samira Yavuz (31) hat jetzt entschieden auf Gerüchte rund um einen möglichen Promi-Boxkampf gegen Evanthia Benetatou (33) reagiert. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie einen Screenshot, auf dem eine Webseite einen Showkampf zwischen den beiden Reality-TV-Stars andeutet – unter dem Motto, der Streit um Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) könnte im Ring ausgetragen werden. Mit einem Clown-Filter und mehreren Lachsmileys machte Samira deutlich, wie wenig sie von diesem Vorschlag hält. Nach dem kleinen Seitenhieb legte sie in anschließenden Clips aber noch mal richtig nach und bezog eindeutig Stellung: "Ihr braucht mein Management nicht zu kontaktieren. Ich bin so eine Frau-Frau und ich bin in so einer anderen Liga, das wird es in keinem Paralleluniversum geben, dass ich mich mit einer anderen Frau um meinen Ex-Mann prügle", resümierte die Reality-Darstellerin nach dem Trennungsdrama.

"Never ever. Also wirklich nicht mehr in diesem Leben und nicht in dieser Sphäre, auf gar keinen Fall", dementierte Samira letztlich die Gerüchte in ihrer Story. Damit räumte sie alle Spekulationen aus dem Weg. Sie unterstrich, dass Formate wie Fame Fighting für sie keine Option seien und erklärte, dass sie sich niemals auf einen Boxkampf um Serkan einlassen werde: Sie sei eine "Frau mit Klasse" – das Format sei daher nichts für sie. Ihrer Meinung nach habe Eva ohnehin "lieber mal Haltung zeigen sollen" und sich mit Kommentaren zurückhalten müssen. Sie wünsche zwar allen Teilnehmern der Veranstaltung viel Glück – dem Gegner von Eva allerdings "ein bisschen mehr", wie sie ehrlich zugab. Den steilen PR-Stunt um ihre eigene Geschichte halte Samira dagegen schlicht für "lächerlich". Fans und Follower, die kurzzeitig auf ein Reality-Spektakel gehofft hatten, werden also enttäuscht.

Hintergrund des Ganzen war ein monatelanger Rosenkrieg, der bereits in den vergangenen Wochen für jede Menge Schlagzeilen gesorgt hat. Wie Promiflash berichtet hat, hatte Eva in einer TV-Show bestätigt, dass sie einen einmaligen Seitensprung mit Serkan hatte – zu einem Zeitpunkt, als Samira hochschwanger war. Laut Eva war sie aber nicht der Hauptgrund für das Ehe-Aus: "Ich war nicht der entscheidende Punkt, warum sie sich getrennt haben." Nach der öffentlichen Enthüllung erntete sie viel Kritik, sprach aber auch davon, dass es für sie eine Erleichterung war, reinen Tisch zu machen. Samira lässt sich inzwischen weder von der Affäre noch von TV-Boxkampf-Gerüchten aus der Ruhe bringen. Im Netz präsentiert sich die zweifache Mutter selbstbewusst und zeigt, dass sie ihren ganz eigenen Weg geht – Drama hin oder her.

ActionPress, Instagram Collage: Evanthia Benetatou, Serkan und Samira Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

