Schießt Timothée Chalamets Schwester hier etwa gegen Kylie?

Ist Kylie Jenner (27) in der Familie ihres Freundes Timothée Chalamet (29) möglicherweise nicht gut angesehen? Zumindest lässt dies ein Statement vermuten, das die Schwester des Schauspielers Pauline im vergangenen Jahr auf X teilte. "Unser System ist so fehlerhaft, dass es Milliardären erlaubt, zu existieren und so viel Geld anzuhäufen und dabei kaum (und manchmal gar keine) Steuern zu zahlen. Das sollte nicht möglich sein. Milliardäre haben es nicht nötig zu existieren", wettert sie darin. Da Kylie ebenfalls Milliardärin ist, könnte es also sein, dass sie mit ihrem Post auch die Freundin ihres Bruders meint.

Kylie sorgte in der Vergangenheit mit ihren beruflichen Projekten für negatives Aufsehen. Beispielsweise ihr berühmter Privatjet "Kylie Air" und ihr Status als CEO von Kylie Cosmetics haben immer wieder Diskussionen zur CO₂-Bilanz und den Steuervergünstigungen für Superreiche ausgelöst. Ob Pauline mit ihrem Post auch Kylie meinte und es deswegen Differenzen gibt, ist nicht bekannt. Die Schwester des "Dune"-Stars, die ebenfalls Schauspielerin ist, äußerte sich bisher nicht dazu – der vielsagende Post ist aber gelöscht.

Kylie und Timothée sind bereits seit 2023 zusammen. Seither gelten der Schauspieler und die Unternehmerin als unzertrennlich. Bei den diesjährigen Golden Globes zeigten sie sich verliebter denn je. Ihre Beziehung soll gefestigt sein. "Sie hat noch nie so für einen anderen gefühlt und sieht definitiv eine Zukunft mit ihm", berichtete ein Insider gegenüber Page Six vor wenigen Tagen. Die beiden sollen sich sowohl beruflich als auch privat perfekt ergänzen. "Sie haben es wirklich geschafft, eine gute Balance zwischen Arbeit und gemeinsamer Zeit zu finden", erklärte eine Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamets Schwester Pauline im Juni 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige