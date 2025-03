Dann feiert die neue "Sing meinen Song"-Staffel Premiere

In wenigen Wochen werden wieder Songs getauscht – denn Sing meinen Song – Das Tauschkonzert startet Ende April. Mitte Februar kündigte RTL die neue Staffel der beliebten Show an – und gibt jetzt einen Starttermin bekannt. Wie der Sender in einer Pressemitteilung schreibt, beginnen die neuen Folgen ab dem 22. April. Wie gewohnt läuft "Sing meinen Song" auf dem Schwestersender VOX immer samstags um 20:15 Uhr. Am bewährten Konzept hat sich ebenfalls nichts verändert: Gastgeber Johannes Oerding (43) lädt sich Musiker aus allen Genres ein und in jeder Show gibt es einen Protagonisten, dessen Songs von den anderen neu interpretiert werden. Dazu gibt es sehr persönliche Einblicke und Geschichten hinter den Liedern.

Den Startschuss gibt Sänger Bosse. Es folgt Ex-Kelly-Family-Mitglied Michael Patrick Kelly (47). Für ihn ist es nicht der erste Besuch auf der Couch in Südafrika. Er nahm 2017 das erste Mal teil und war 2019 und 2020 in der sechsten und siebten Staffel der Gastgeber. Danach sind Die Fantastischen Vier an der Reihe und Sängerin Mieze Katz (45) von der Band MiA. sowie Rapper Finch (34). Den Abschluss bilden die Elektro-Pop-Gruppe ClockClock und die Musikerin Madeline Juno (29). Um "Sing meinen Song" gebührend zu beenden, wird das große Finale etwas Besonderes: Geplant ist ein Duett-Abend mit allen Kandidaten. Allerdings dürfen die Fans sich sicher auf einige Überraschungen gefasst machen, denn schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Gaststars.

Mit der Ankündigung der neuen Staffel gab RTL auch den neuen Cast bekannt. Doch auch wenn sich viele Fans über die bunte Mischung freuten, fiel einigen etwas auf. "Viel zu wenig Frauen", meinte ein User unter dem dazugehörigen Promiflash-Post. Mit der Meinung war derjenige allein. Weitere kritisierten: "Es gibt so viele deutsche Künstlerinnen, aber nee..." und "Acht männliche Sänger und zwei Sängerinnen? Wow!" Moderator Johannes ist allerdings angetan von seinen Gästen und verspricht den Fans im Interview mit VOX ein besonderes musikalisches Erlebnis: "Ich kann euch sagen, wir haben eine absolut geniale Musik-Mischung dieses Jahr, wir haben den perfekten Cocktail für euch."

VOX Johannes Oerding bei "Sing meinen Song" 2023

RTL / Boris Breuer Der neue "Sing meinen Song"-Cast

