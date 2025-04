Skeptiker halten Katy Perrys Flug ins Weltall für einen Fake

Katy Perry (40) hat einen Ausflug der besonderen Art unternommen: Gemeinsam mit fünf weiteren Damen reiste die Popsängerin an Bord der Blue Origin New Shepard NS-31-Rakete ins All – und das unter den Augen unzähliger Zuschauer vor Ort oder vor den Bildschirmen. Doch nun machen Verschwörungstheoretiker auf sich aufmerksam, die behaupten, das Ereignis sei nur eine perfekte Inszenierung gewesen. Der vermeintliche Beweis dafür: Ein Video, das vor der Landung entstand, zeigt angeblich, wie die Tür der Kapsel von innen geöffnet und dann wieder geschlossen wird. Im Blue-Origin-Livestream war es nämlich Jeff Bezos (61), der die Kapsel öffnete und die Astronautinnen zurück auf der Erde willkommen hieß. Ein Teil des Internets äußert nun lautstark Zweifel an der Echtheit der spektakulären Reise.

Laut den Kritikern wäre der Moment, als Blue-Origin-Gründer Jeff mit einem Werkzeug die Kapsel öffnete, nur ein Schauspiel gewesen. Ein anonymer User meint laut Mirror sicher: "Es war gefälscht. Die Frauen haben die Tür von innen, ohne Werkzeuge, geöffnet. Dann warteten sie ein paar Minuten und Jeff Bezos trat mit irgendeinem Werkzeug nach vorne und tat so, als hätte er das Schloss geöffnet." "Die ganze Sache war inszeniert. Schaut euch das Filmmaterial genau an", schließt sich ein weiterer Theoretiker der Meinung an. Experten weisen wohl jedoch darauf hin, dass derartige Spekulationen typisch für internationale Ereignisse seien.

Katys Ausflug in den Weltraum sorgt jedoch allgemein für gespaltene Meinungen. Während vor allem die sechs Damen von dem Erlebnis schwärmen und jedem raten, sich so eine Erfahrung niemals entgehen zu lassen, hagelt es seitens einiger anderer Stars harsche Kritik. "Dieses Unternehmen zerstört den Planeten und dann wird das alles so inszeniert. Ich bin wirklich einfach nur angewidert", machte unter anderem Supermodel Emily Ratajkowski (33) ihrem Ärger in einem Video auf TikTok Luft.

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juni 2024

