Drake verklagt UMG wegen Verleumdung durch Kendricks Song

Drake (38) gibt im Kampf gegen sein Musiklabel Universal Music Group (UMG) nicht auf! Der Rapper soll am Mittwochmorgen vor einem New Yorker Bundesgericht eine Verleumdungsklage eingereicht haben. Im Mittelpunkt des Rechtsstreits steht dabei Kendrick Lamars (37) Diss-Track "Not Like Us". In Dokumenten, die TMZ Hip Hop vorliegen, wirft der Kanadier UMG vor, ihm durch Kendricks Songtexte und sein Musikvideo pädophile Neigungen zu unterstellen. Der Hit soll laut der Klageschrift voller "falscher und böswilliger Narrative" sein und als "Goldgrube" für UMG dienen, die von der Förderung des Songs finanziell profitieren würden.

Der 38-Jährige beschuldigt das Label, mit verschiedenen Mitteln "Not Like Us" an die Spitze der Charts getrieben zu haben, um Drakes Musik und seine Marke abzuwerten und dadurch ein Druckmittel gegen ihn bei zukünftigen Vertragsverhandlungen in der Hand zu haben. Laut der Klageschrift hat der Musiker Dokumente, die beweisen, dass UMG eine dritte Partei dafür bezahlt hat, durch Bots die Streams des Liedes um mindestens 30 Millionen zu erhöhen. Drake soll laut dem Magazin allerdings nicht direkt gegen Kendrick vorgehen und betont, dass sich die Klage ausschließlich gegen sein Label richtet: "In dieser Klage geht es nicht um den Künstler, der 'Not Like Us' geschaffen hat. Stattdessen geht es ausschließlich um UMG, das Musikunternehmen, das beschlossen hat, den Song, von dem es wusste, dass er falsche Behauptungen enthielt, zu veröffentlichen, zu fördern, zu verwerten und zu vermarkten."

Bereits im November vergangenen Jahres leitete der Rapper sowohl rechtliche Schritte gegen UMG als auch gegen den Streaming-Dienst Spotify ein. Damals warf er den beiden Unternehmen ebenfalls vor, durch den Einsatz von Bots die Streaming-Zahlen von "Not Like Us" in die Höhe zu treiben. Am Dienstag erweckte es den Anschein, als ob sich Drake aus dem Rechtsstreit zurückziehen wollte. Er soll nämlich einen Antrag gestellt haben, um seine erste Klage fallen zu lassen. Nun scheint es laut dem Blatt aber so, als sei er diesen Schritt gegangen, um die neue Verleumdungsklage auf Bundesebene voranzutreiben.

Getty Images Kendrick Lamar im Juni 2022

Getty Images Drake, Oktober 2021

