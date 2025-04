Robbie Williams hatte einen schweren Rückfall in Depression

Robbie Williams (51) hat offenbart, dass er zu Beginn dieses Jahres mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, die er seit über einem Jahrzehnt nicht mehr erlebt hatte. Gegenüber dem Mirror schilderte der Sänger, dass er unter Depressionen, Ängsten und Traurigkeit gelitten habe. "Ich dachte, ich wäre am anderen Ende der Kurve", erklärte er. Besonders überrascht habe ihn die Tatsache, dass äußere Faktoren wie die Vorbereitung auf seine aktuelle Tour keine Rolle für seinen Zustand spielten. Ende Mai startet Robbies Tour in Europa und er möchte sein Publikum für ein paar Stunden in eine andere Welt entführen, wie der Sänger selbst sagte.

Doch der Weg zurück zu einer stabileren mentalen Verfassung war kein leichter. Robbie vermutet, dass seine damalige Ernährung und die Einnahme von Appetitzüglern seinen Zustand verschlimmerten. Ein Vitamin-C-Mangel führte sogar zur Diagnose Skorbut – eine Erkrankung, die in modernen Zeiten äußerst selten ist. Eine Ernährungsumstellung habe ihm schließlich geholfen, sich körperlich und psychisch zu stabilisieren. Obwohl er Erfahrungen mit Depressionen hat, zeigte sich Robbie von diesem Rückfall erschüttert: "Es war einfach verwirrend." Er sei jedoch dankbar, dass es ihm inzwischen wieder besser gehe.

In der Vergangenheit sprach der Sänger immer wieder offen über seine psychischen und physischen Herausforderungen, darunter Drogen- und Alkoholprobleme sowie Angstzustände. Doch auch in seinem Privatleben hat Robbie einige Belastungen zu bewältigen: Seine Mutter Janet lebt mit Demenz, sein Vater Pete hat Parkinson, und seine Schwiegermutter Gwen kämpft gegen Gebärmutterhalskrebs. Trotz alledem findet er Halt in der Beziehung zu seiner Ehefrau Ayda Field (45). "Wir sind eine Einheit", betonte Robbie, der gegenseitige Unterstützung innerhalb der Familie für essenziell hält. Mit Ayda hat er vier Kinder, und die Familie bleibt sein stabiler Rückhalt in schwierigen Zeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Dezember 2024