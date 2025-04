Leyla Lahouar wehrt sich gegen die Kritik an ihrem Äußeren

Leyla Lahouar (28) muss sich immer wieder mit gemeinen Kommentaren im Netz herumschlagen. Auf Instagram präsentiert die Reality-TV-Bekanntheit jetzt unverblümt Beispiele der Kritik, mit der sie konfrontiert wird. Unter ihrem letzten Beitrag erreichten sie Aussagen wie: "Bist du schwanger oder einfach auseinandergegangen?" und "Deine Beine sind aber gewöhnungsbedürftig". Die Promi Big Brother-Gewinnerin lässt sich davon aber nicht unterkriegen und richtet mit einem Video klare Worte an ihre Kritiker: Sie veröffentlicht einen Clip, in dem sie zu GloRillas (25) Song "Bad Bih 4 Ya" lipsyncht und dabei ihre Mittelfinger in die Luft hält. "Mittelfinger an meine Hater, ihr seid alle neidisch", heißt es darin.

Mit ihrer Antwort trifft die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auf eine Menge Begeisterung bei ihren Fans. Unter ihrem Post stellen sich viele Nutzer unterstützend auf ihre Seite und loben ihre selbstbewusste Art. "Euer Erfolg ist deren Neid! Eine bessere Bestätigung gibt es nicht!", betont beispielsweise ein User die Aufnahme, während ein anderer anmerkt: "Wenn sich jeder um dich kümmert, ist es ein Kompliment. Du bist wunderschön, so wie du bist. Und du und Mike seid das süßeste Pärchen. Ich feiere euch." Außerdem stellen ihre Follower klar, dass es an ihrem Äußeren nichts auszusetzen gibt: "Du hast eine tolle Figur. Lass dir nichts sagen."

Ihr Aussehen ist aber nicht das Einzige, was gerne kritisiert wird. Auch die Entscheidungen der 28-Jährigen treffen bei manchen auf Unverständnis – wie beispielsweise, dass sie ihre Hochzeit mit dem Love Island-Star dokumentieren lässt. Einige Follower warfen dem Reality-TV-Pärchen vor, geldgierig zu sein und sich regelrecht zu verkaufen. Doch Leyla wehrte sich dagegen. "Leute, es gibt Menschen, die sich lieben, die heiraten werden, die sich in einer TV-Show vor so vielen Menschen in Deutschland kennengelernt haben, verliebt haben, verlobt haben. Wo ist das Problem, wenn sich diese zwei Menschen dazu entscheiden, dass das ausgestrahlt wird?", wetterte sie kürzlich im Netz.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im April 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im April 2025

