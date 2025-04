Diese Stars gratulieren Rebecca Ries zur Geburt ihres Babys

Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Rebecca Ries verkündete Freitagmittag frohe Nachrichten: Sie und ihr Partner Göktug Göker sind Eltern geworden. Die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes feierte die TV-Bekanntheit mit einem Beitrag auf Instagram, unter dem sich die Glückwünsche nur so häufen. "Oh, wie schnell jetzt", wunderte sich beispielsweise ihre Temptation Island-Kollegin Jessica Hnatyk (24) und fügte dann noch begeistert hinzu: "Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet super Eltern sein." Auch Lisa Marie Akkaya (24), die mit den zwei Ladys ebenfalls bei "Temptation Island" war, freut sich über die Geburt des kleinen Malik Emilio. "Mein Neffe", schrieb die Influencerin glücklich, die ebenfalls einen Sohn namens Emilio hat.

Nicht nur Rebeccas Reality-TV-Kollegen und die Fans fanden liebevolle Worte. Auch Rebecca selbst schwärmte in der Bildunterschrift ihres Social-Media-Posts: "Du bist das größte Wunder unseres Lebens. So klein, so zart – und doch hast du mit deiner Ankunft alles verändert." Maliks Geburt habe bei den beiden so einiges auf den Kopf gestellt. "Noch nie haben wir so viel Liebe gespürt – eine Liebe, die wir gar nicht in Worte fassen können, weil sie einfach grenzenlos ist. Du bist unser Anfang von allem", schrieb Rebecca emotional.

Waschechte Reality-Fans dürfte es nicht verwundern, dass Jessica und Lisa der frisch gebackenen Mama gratuliert haben. Schließlich sind die Frauen während ihrer gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island V.I.P im vergangenen Jahr sehr zusammengewachsen. Sarah-Jane Wollny (26), Jessica und Lisa waren quasi live bei der Entstehung der Liebesgeschichte zwischen Rebecca und Gök dabei. Eigentlich nahm Rebecca mit ihrem Ex-Freund Adrian Alian (28) an dem Beziehungstest teil, verliebte sich jedoch in ihren Verführer Gök, mit dem sie das Experiment schließlich verließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Anzeige Anzeige