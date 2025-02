Cosimo Citiolo und Nathalies Hochzeitsdoku floppt im TV

Cosimo Citiolo (43) und Nathalie Gaus hatten sich von ihrer TV-Show wohl mehr erhofft. Ihre Dokusoap "My Big Fat Italian Wedding" ging am Mittwochabend auf RTLZWEI an den Start, doch das Interesse der Zuschauer an den Hochzeitsvorbereitungen des Paares blieb laut Informationen von DWDL überraschend gering. Nur etwa 200.000 Menschen schalteten zur ersten Folge um 20:15 Uhr ein, die zweite Folge konnte sich mit 230.000 Zuschauern nur minimal steigern. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verlief der Abend mit Marktanteilen von 1,6 und später 2,2 Prozent ebenfalls enttäuschend.

Eigentlich versprach die Hochzeitsdoku viele spannende Momente. Im Gespräch mit RTLZWEI verriet Cosimo vor wenigen Tagen: "Ich würde sagen, das war wirklich auch eine Belastungsprobe für unsere Beziehung. Wir hatten wirklich sehr viel Stress." Da die Trauung in Italien stattfinden sollte, musste der ehemalige The 50-Teilnehmer einen Großteil der Vorbereitungen übernehmen, weil er Italienisch spricht. Nathalie und der Entertainer sind bereits seit 2019 ein Paar und nahmen 2022 gemeinsam am Sommerhaus der Stars teil.

Bei der Feier in Apulien waren auch einige hochkarätige Gäste anwesend. Im Promiflash-Interview plauderte Cosimo aus, dass Rapper Kay One (40) und TV-Ikone Gina-Lisa Lohfink (38) eingeladen waren. "Es war uns wichtig, nur ausgewählte Leute dabeizuhaben", machte der 43-Jährige deutlich und witzelte: "Ich hatte auch keinen Bock, da irgendwelche Verführer von Temptation Island auf meiner Hochzeit zu haben – die verführen dann nachher noch irgendeine Verwandte von mir."

